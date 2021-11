„Kolem nás kanalizace vede, ale abychom se napojili, znamenalo by to vybudovat propojení v délce čtyř kilometrů. Z toho dva kilometry vedou po cizích pozemcích,“ poukazuje starostka Seninky Milada Holečková.

Složité by bylo také samotné technické řešení. Obec leží v sevřeném údolí, kanalizace by zřejmě musela vést v silnici, což by znamenalo další velké komplikace.

„Zůstali jsme bokem. Pokud bychom postupovali klasicky to jsou takové částky, že nevíme, jak bychom to dofinancovali,“ nezastírá starostka.

Dodává nicméně, že možnosti existují.

„V tomto volebním období už to ale zřejmě nedořešíme. A další zastupitelstvo na to také může mít jiný názor. V podstatě máme připravené informace a záleží, jak se bude vyvíjet dotační politika,“ říká Holečková.

Studie, jak by bylo možné nakládat v Senince z odpadními vodami, vznikla vloni.

„Máme čtyři varianty každá má své plusy a mínusy,“ uvádí starostka.

Nejdražší variantou je klasická kanalizace s napojením v sousední Valašské Polance. Ta by ale vyšla na sedmdesát milionů.

„Navíc když se žádá o dotace, počítá se náklad na jednoho obyvatele. Je to omezeno horní hranicí, kdy je poskytnutí dotace ještě efektivní. V našem případě limit značně přesahujeme,“ podotýká Holečková.

Jinou možností jsou jednotlivé domovní čistírny způsob, který podle starostky prozatím není příliš rozšířený a vyzkoušený.

Princip je takový, že by bylo možné z dotací podpořit nákup domovních čistíren. Vše by zastřešila obec, která by měla na starosti monitoring fungování systému čistíren.

„Je to asi nejlevnější varianta, ale prozatím nemá moc velkou podporu,“ dodává starostka.

Obec, konkrétně obyvatele horního konce, také pravidelně několikrát do roka potrápí přívalové deště.

„Nacházíme se v kotli mezi kopci a jednou, dvakrát do roka se stává, že v horní části obce se místní potok vylévá. V cestě je přitom rodinný dům památkově chráněná dřevěnice,“ popisuje starostka obce Milada Holečková.

Řešením by mohla být regulace potoka a úprava propustků. Obojí je však nutné udělat v součinnosti se správcem toku Lesy České republiky.

„Čekáme na to, až na nás přijde řada. Dopisujeme si už od roku 2015. Možná to pro ně není zajímavá investiční akce, ale nás to docela trápí,“ říká starostka.

Obec proto hledá cesty, jak vodu zpomalit.

„Slibujeme si, že by nám to mohly pomoci vyřešit pozemkové úpravy, které v současnosti také probíhají. Ve hře je vybudování stupňů na horním toku, které by vodu zpomalovaly. Součástí komplexních pozemkových úprav je takzvaný plán společných zařízení a tam jsou tyto objekty navržené,“ dodává Milada Holečková.