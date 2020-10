Nejdříve gratulace a otázka – vaše první dojmy z výsledku?

Je to obrovský závazek na těch šest let. Hlavně musím poděkovat všem voličům, protože bez nich bych nic nebyl. Kdyby nepřišlo sedmnáct procent lidí, tak se do senátu nedostanu. Chci poděkovat svému štábu, rodině a manželce, která byla s námi ve štábu, a děti musely vydržet. Budu pracovat na plno tak, jak jsem pracoval v senátu toho dva a půl roku. Nesmím voliče zklamat.

Jak těžký soupeř byl uznávaný lékař, pan Stodůlka?

V okamžiku kdy se na kandidátce pan Stodůlka objevil a viděl jsem, kdo všechno ho podporuje, tak jsem ho okamžitě považoval za největšího soupeře. Tím nechci říct, že bych ostatní podceňoval, ale pan Stodůlka byl pro mě soupeř číslo jedna. Beru s pokorou, že jsem postoupil do druhého kola a nepřekvapilo mě, že on postoupil také. Je to lékař, známý člověk, vybudoval velkou kliniku a je to člověk, který něco dokáže. Voliče určitě osloví.

Jaké budou vaše první kroky ve staronové funkci?

Příští týden bude stále ve starém složení. Zatím jedeme v tom, v čem jsem zaběhlý. Budu pracovat se starým senátem, ale stejně tak budu pracovat s tím novým. Pak se uvidí, jaká budou jednání. Chtěl bych být v hospodářském výboru, uvidím, jestli bude možnost se do něj dostat, protože z hlediska mojí odbornosti – jsem daňový poradce, je mi to blízké.

Na co se chcete ve svém funkčním období zaměřit?

Ekonomika je pro mě priorita. Teď víme, v jakém je ekonomika stavu. Chci bojovat nejen za podnikatele, ale za všechny občany. Rozpočet se nám rozhýbal takovým směrem, že je půl bilionu deficit. Víme to, ale žádná opatření nic nepřinesla. A to je špatně. Chci do budoucna připomínkovat a být velmi aktivní protiváhou některým krokům, které vláda dělá a které se mi nelíbí.

Jak byste mohl pomoci jako senátor svému kraji?

Tahle otázka vůbec není na místě, protože senátor je celorepublikový zákonodárce. Jestli z titulu své morální autority budu chodit jako dřív na krajská zastupitelstva a budu racionálně kritizovat kroky zastupitelů, tak to je jedna věc. V tom chci pokračovat, protože chci, aby toto krajské zastupitelstvo racionálně uvažovalo a fungovalo pro občany. Jiná věc je vytvářet tlak. Protože díky vytváření tlaku jsem – řekněme zachránil – i nemocnici. Ale já na to nemám kompetence. Můžu mít energii, chuť ale kompetence na to, abych pro kraj něco dělal, jsou nulové. Protože senátor, pokud není jedním zadkem na dvou židlích a není zároveň krajským zastupitelem, nebo zastupitelem v magistrátu, nemůže nic dělat.

V čem podle Vás je senát důležitý?

Jak je senát důležitý ukázala už účast v prvním kole. Senát funguje nejenom jako pojistka demokracie, to znamená, že bez senátu nelze změnit ústavu ani volební zákony. Což je velice důležité, protože někdo by si mohl změnit volební zákony ve svůj prospěch. Ale samozřejmě senát je i hlídačem, kontrolorem poslanecké sněmovny. Byla přijatá polovina pozměňovacích návrhů, protože často v tom legislativním úprku přicházejí zákony chybné, nebo úplně špatné. A my je upravujeme a vracíme zpátky. Sněmovna některé dobré věci přehlasuje, protože je to politická záležitost, ale často ty dobré věci přijme, protože je to praktická záležitost. V tomto ohledu senát sehrává neoddiskutovatelnou roli.

Tomáš Goláň, 51 let

- ženatý, otec tří dětí

- ekonom, daňový poradce

- zakladatel Komory daňových poradců ČR (1993)

- senátor Parlamentu ČR (poprvé zvolený v květnu 2018)