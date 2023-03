Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k povinné školní docházce od 1. do 30. dubna. I rodiče, kteří z různých důvodů nestihnou splnit tuto povinnost ve dnech zápisu vyhlášených základními školami, zejména při pobytu v zahraničí nebo v případě nařízené karantény, mají do konce dubna čas vybranou školu navštívit a dítě přihlásit.

Řízek k obědu? Na Valašsku pořídíte za stovku i za 150 korun

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. „Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad,“ připomíná mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Letos budou do prvních tříd zapsány děti, které se narodily do 31. srpna 2017. Dítě narozené od 1. září 2017 do 30. června 2018 může být přijato už v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Každé sté miminko dostane plenkový dort

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2018 pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy je povinen přednostně přijmout ředitel této spádové školy. Rodiče však mají právo zvolit pro žáka kteroukoliv jinou základní školu a jít k zápisu přímo do této vybrané školy. Zda však do ní bude v tomto případě přijato, závisí na volné kapacitě školy.

VIDEO: Řidič vjel ve Vsetíně do studentů na zastávce. Naštěstí šlo jen o cvičení

Registrační systém k zápisu, který provozuje vsetínská radnice, bude spuštěn 1. března a budoucího žáka zde mohou jeho zákonní zástupci zaregistrovat k zápisu ve vybrané škole až do 30. března. Zde si mohou zájemci i předem rezervovat datum a přesný čas zápisu ve škole.

„Je nutné si ale uvědomit, že elektronická registrace nenahrazuje vlastní zápis, pouze připravuje podmínky k jeho hladkému průběhu,“ zdůraznil místostarosta Vsetína Pavel Bartoň. Stejně tak není elektro­nická registrace povinnou podmínkou úspěšného zápisu dítěte do ZŠ.

OBRAZEM: Zámecký masopust ve Vsetíně si užily stovky návštěvníků

Kdo nemá přístup k internetu nebo upřednostňuje osobní jednání, tomu tuto službu plně poskytne škola. Přihlášky k zápisu je tedy možné doručit škole osobně nebo bezkontaktním způsobem datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou.

Samotný zápis se ve Vsetíně uskuteční nejprve v pondělí 3. dubna od 8.30 do 12 a od 13 do 17 hodin v Základní škole Integra. V dalších pěti základních školách – ZŠ Luh, ZŠ Ohrada, ZŠ Rokytnice, ZŠ Sychrov a ZŠ Trávníky – se zápis koná v úterý 4. a ve středu 5. dubna od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.

Seznam ulic spadajících do jednotlivých školských obvodů pro školní rok 2023/24 je dostupný na webových stránkách www.mestovsetin.cz pod označením OZV 3/2018.