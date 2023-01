Legendárními se staly první koncerty Savage Republic odehrávající se v tunelech a podzemních betonových parkovištích, kde základní rytmika kromě kytar a bicích používala jako nástroje také kovové trubky nebo 200galonové sudy s tekutými palivy. Za připomenutí stojí také unikátní akci: vystoupení Savage Republic v Mohavské poušti v roce 1983 spolu se Survival Research Laboratories, Sonic Youth a Minutemen.

Savage Republic na sebe upozornili hned první deskou Tragic Figures, která opětovně vyšla loni ve výroční reedici. Spojuje experimentální a tribální prvky: rytmus inspirovaný etnickými vlivy hudby Malé Asie, Afriky (kapela se původně jmenovala Africa Corps) a Řecka v kombinaci s velkoměstem a špinavým, kytarovým hlukem.

Následné nahrávky Savage Republic jako Jamahiriya (1988), Customs (1989), 1938 (2007) se pohybovaly na území široce chápaného post-punku, poznamenaného vlivem The Pop Group, Gang of Four, Public Image Ltd. nebo ranných Sonic Youth. Autonomní étos tvorby Savage Republic odkazoval na radikální metody industriální scény. Jejich hudba byla popisována jako tribal noise a zároveň byla nazývána postmodernistickým surfovým hlukem. Zněli jako soundtrack k temnému noiru nebo exploatačním filmům, vytažený z neobvykle laděných kytar, v kombinaci s naprosto nerockovými bicími rytmy, neslýchanými ani v alternativních kruzích.

„Apokalypticko-tribal-postindustriální-etno-punkoví Savage Republic se klikatí jako rituální, transová poetika předměstských území mezi průmyslovými zónami a kamenitou pouští. Jejich hudba obsahuje sugesci nekonečného prostoru s mihotavým horizontem v konfrontaci s klaustrofobií nepřátelského prostředí, plného konfliktů a násilí,“ doplnil Valášek.

V roce 1988 v britském Melody Makeru zazněla slova, která zněla víceméně takto: „ve fascinaci světem duchů a kamenů, v uctívání metafyzických sil, v kultivaci akce, elementárních zákonů, v obětavosti k mýtům a jak těm starodávným, tak vaší vlastní provenienci jsou Savage Republic průzkumníky žalářů a tunelů. I když se jejich nápady ukážou jako nedosažitelné, snaží se neustále kopat a zkoumat. Jejich boj může být beznadějný, ale je to také naprostý obřad síly a krásy.“

Úterní koncert Savage Republic v Rožnově pod Radhoštěm je součástí turné Meteora – 2023 a naváže tak na jejich dřívější koncerty, které se odehrály v Praze (2013) a na Vsetíně (2016).