Zdeňka Nesvadbová je jedním z dlouholetých zaměstnanců, kterým se v září dostalo ocenění u příležitosti letošního 111. výročí fungování Vsetínské nemocnice.

Mezi gratulanty, kteří se sešli ve velkém sále vsetínského Domu kultury, nechyběli představitelé Zlínského kraje, města Vsetín, vedení nemocnice i spolupracujících organizací. Nechyběly historické fotografie, příchozí mohli prolistovat kroniky, prohlédnout si výstavu, potkat stávající i minulé.

Vedle Zdeňky Nesvadbové, která pracuje v nemocnici už padesát let, byli mezi oceněnými také lékaři Petr Leška a Karel Srovnalík, zdravotní sestry Dana Spitzerová a Libuše Mírná, bývalá vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Milena Fusková a ošetřovatelka Ludmila Gajdošová.

„Ti všichni pracovali či ještě pracují v nemocnici více než čtyři desetiletí,“ upozornila mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Vsetínská nemocnice buduje pracoviště magnetické rezonance za téměř 110 milionů

Vůbec nejdéle – třiapadesát let – pracuje v nemocnici lékařka Markéta Božková. I ta si převzala ocenění. „Deváté ocenění je připraveno pro bývalou primářku oddělení lékařské mikrobiologie Annu Sekáčovou, které bude předáno při osobním setkání,“ dodala Plačková.

Vsetínská nemocnice byla otevřena v roce 1911. Loňský rok však oslavě sto desátého jubilea nepřál, zdravotnictví se potýkalo s pandemií, řešilo řadu vážných problémů. Proto se nemocnice rozhodla slavit jubileum jedničkové.

Oslavy celým rokem provází historický kalendář, významné osobnosti připomíná i seriál v nemocničním zpravodaji. Nemocnice gratulovala 111. dárci krve či 111. novorozeněti. Ostatně první dítě v každém měsíci získává plenkový dort a každé novorozeně pletené papučky.

„Nezapomínáme ale ani na nejmodernější technologie, vytvořili jsme podcast Pod klobúkem, v jehož rámci natáčíme rozhovory s našimi kolegy, spolupracovníky a zajímavými osobnostmi,“ připomíná Lenka Plačková.

Co se týká ekonomiky a vybavení, podle ředitele Martina Pavlici je na tom nyní Vsetínská nemocnice nejlépe v celé dosavadní historii.

„Máme moderní přístroje, technologie, dokázali jsme se vyrovnat s dluhy. Máme rozpracované projekty, před námi jsou velké úkoly a plány. Skutečným bohatstvím každé nemocnice jsou ale její lidé. Je důležité, abychom se vzájemně podporovali a naslouchali si,“ zdůraznil Martin Pavlica, když děkoval všem zaměstnancům.

VŠICHNI OCENĚNÍ:

• Ludmila Gajdošová pracovala jako ošetřovatelka v náročném provozu chirurgického oddělení plných 48 let, od srpna 1973 až do loňského roku. Jak sama říká, práce vždy byla pro ni srdeční záležitostí, posláním a stále na ni s láskou vzpomíná,

• Zdravotní sestra Dana Spitzerová nastoupila do naší nemocnice, respektive tehdejšího OÚNZ, o šest let později, v roce 1979, a v týmu chirurgické ambulance, jednoho z nejnáročnějších pracovišť v nemocnici, je stále, i po 43 letech,

• Lékař Petr Leška pracuje v nemocnici 45 let, nastoupil v roce 1977 na neurologické oddělení a je mu věrný dodnes. Neurologii vnímá jako krásný, stále důležitější obor a Vsetínu by přál spoustu lékařů, kteří by propadli kouzlu neurologie,

• Lékař Karel Srovnalík je pokračovatelem rodinné tradice, do nemocnice nastoupil v roce 1981, chvíli působil jako lékař na obvodu, posléze se stal na dlouhá léta primářem hematologicko-transfuzního oddělení. V současné době pracuje na oddělení jako lékař, vypomáhá také v rámci služeb pohotovosti,

• Zdravotní sestra Libuše Mírná nastoupila do nemocnice v roce 1973 na dětské oddělení a zůstala mu věrná pětačtyřicet let. Několik let přesluhovala, až do roku 2018. Zažila velkou proměnu zdravotnictví, nejen co se týká vybavení, ale také charakteru péče. Ráda si i dnes na nemocnici vzpomene,

• Milena Fusková pracovala v nemocnici více než čtyřicet let. Nastoupila v roce 1979 jako ženská sestra u lůžka, následně jako porodní asistentka, staniční a od roku 2003 až do odchodu do penze jako vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení. V roce 2015 převzala ocenění Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje. Podílela se na modernizaci oddělení a činnosti Nadačního fondu pro rozvoj vsetínské porodnice.

• Lékařka Markéta Božková byla v nemocnici na praxi v roce 1968, o rok později v srpnu 1969 nastoupila do pracovního poměru a stále pracuje v chirurgické ambulanci, jednom z nejnáročnějších provozů, kam denně zamíří desítky pacientů s nejrůznějšími obtížemi, úrazy a zraněními. Letos v srpnu to bylo 53 let, co pracuje v naší nemocnici,

• Zdravotní sestra Zdeňka Nesvadbová nastoupila do nemocnice v roce 1972, původně dětská sestra se starala o nejmenší chirurgické pacienty, posléze přešla k dospělým. Na chirurgii pracovala čtyřicet let a po odchodu do penze ji po několika měsících oslovilo hematologické a transfuzní oddělení, kde odebírá krev dobrovolným dárcům již deset let. Vždy usměvavá, vstřícná, plná energie.