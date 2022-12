Vařili dva dny

Kuchař Martin Slovák pro ně uvařil dohromady 237 porcí. Dalších několik jídel navíc putovalo o Vánocích k sloužícím rožnovských zdravotníkům, hasičům, strážníkům a také na noclehárnu organizace Elim. „Samotné vaření trvalo dva dny, jeden celý den pak zabralo zatavování jídel. Pracovali jsme na tom ve čtyřech,“ přiblížil Martin Slovák, který se následně společně s dalšími dobrovolníky podílel i na rozvozu jídel.

S velkým nadšením se letos do zajištění večeří pro potřebné připojila také mládež rožnovské Apoštolské církve. „Na projekt jsme narazili na facebookových stránkách města a moc se nám to líbilo. Považovali jsme to za zajímavý způsob, jak mládež zapojit, aby něco hezkého pro druhé udělali. Dětem se to zalíbilo a ze svých peněz vybraly prostředky na padesát večeří,“ prozradil kazatel rožnovské Apoštolské církve Roman Povala.

Prvotní nápad na přípravu vánoční večeře potřebným se zrodil v roce 2020. „Myšlenka vznikla, když začala koronakrize. Seděli jsme doma a uvažovali, co bychom mohli dělat, jak se zabavit,“ přiblížil už dříve Deníku kuchař Martin Slovák.

Nápad malého Samuela

S nejlepším nápadem přišel jeho tehdy osmiletý syn Samuel. „Ptal, se proč neuděláme o Vánocích něco pěkného pro staré lidi. Začali jsme tedy se ženou přemýšlet, co konkrétně bychom mohli pro dříve narozené podniknout, a napadlo nás, že nejlepší bude je potěšit přímo na Štědrý den dobrou sváteční večeří,“ připomíná kuchař Martin.

V prvním roce nakonec k seniorům v Rožnově mířilo celkem 211 porcí jídla. Vloni byl zájem daleko větší – rozvezlo se 475 porcí. Letos k adresátů¨m putovalo 237 večeří a spolu s nimi také vánoční přání, které připravily děti z rožnovských mateřských škol.

„Máme za sebou třetí ročník a opakovaně se ukazuje, že je to projekt, který má smysl. Tento rok byly večeře pro seniory zpoplatněny, ale přestože se potýkáme s dobou, která není pro nikoho z nás jednoduchá, opět se projevila solidarita lidí a chuť podat pomocnou ruku, pokud je to možné. Dárci zakoupením večeří pokryli veškeré náklady,“ uvedl Jan Kučera, starosta města Rožnov pod Radhoštěm.

Díky pro dobrovolníky

„Každý rokem se zlepšuje organizace práce a troufnu si říct, že letos jsem měl přípravu i vaření již vyladěné. Vše se zvládlo bez problému. Velmi děkuji partnerovi akce, firmě Onsemi, díky které jsem mohl využívat firemní kuchyňské prostory pro přípravu večeří. Nemohu nevzpomenout také dobrovolníky, kteří se ujali rozvozu jídel,“ uzavřel kuchař Martin Slovák.