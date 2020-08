„Měli jsme kolem třiceti stánkařů. Návštěvníci mohli ochutnat vše od nádherného burgeru až po veganské sushi. Připravili jsme i zóna pro děti a milovníky sladkého, kde byly k ochutnání los churros či kopečková zmrzlina,“ vyjmenovala Lucie Matulová z pořádající agentury.

Vaříme s Kašpárkem

„U nás si dobijete čip na určitý finanční obnos a ve všech stáncích pak platíte pouze ním,“ usmívá se sympatická slečna u vstupu, když mi vysvětluje, jak na festivalu nakupovat.

Bezhotovostní platba pomocí čipů zde není nic nového. Nakupování, kdy platíte pouze přiložením čipu, je sice pohodlné, ale když si nedáte pozor, může se stát, že vám bude ke koupi lahodného burgeru, na který se vám již sbíhají sliny, chybět třeba pět korun. A vy si budete muset jít znovu dobít „kredit“.

Ten navíc, díky lákavé nabídce, mizí neskutečně rychle. Člověk neví, čemu dát přednost. Zda zvítězí klasický napěchovaný burger, hot dog, klasické suhsi, netradiční veganské sushi, mexické pochutiny, hovězí líčka v bulce či husí játra, která se rozplývají na jazyce. Přímo na festivalu husí játra ochutnal a pochvaloval si je též známý šéfkuchař a porotce kuchařské show MasterChef Česko Radek Kašpárek.

Na festival přijel Kašpárek nejen za dobrotami zdejších stánkařů, ale také předvést něco ze svého kuchařského umu, za který dostala jeho restaurace Field michelinskou hvězdu. Jeho show na Garden Food Festivalu, kdy s naprostou ladností a precizností sobě vlastní připravuje unikátní makovou makronku, si nenechá ujít celý zástup nadšených „fanoušků“.

Show si můžete vychutnat se sklenicí kvalitního vína, poctivou limonádou či domácím rybízákem. Jako dezert si pak ke kávě dáte makronku, zmrzlinu či sladkou pochoutku los churittos s belgickou čokoládou či mléčným karamelem. Aniž si všimnete, den uteče jako voda. Teplo, dobrá nálada a vynikající jídlo v příjemné atmosféře vás naprosto vytrhne ze všednosti každodenního života. Nezbývá, než se těšit na další ročník.

Ochrana zdraví především

K některým změnám, ovlivněným odeznívající koronavirovou pandemií, přece jenom došlo.

„Dokázali jsme si se vším poradit. Ať už to jsou rozestupy mezi jednotlivými stánkaři, desinfekce na každém stanovišti. Byli jsme i připraveni uhlídat počet návštěvníků v areálu, ale nebylo to třeba. A přitom každý, kdo zná Garden Food Festival, ví, že se jedná o velkou akci. Návštěvníků však bylo tak akorát a každý si našel to své,“ uvedla dále Lucie Matulová.

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm Radim Holiš podotknul, že festivalu pomohlo jeho rozložení do několika dní a pořádání na více mímstech. „Jednalo se o první veřejnou akci po vládních restrikcích. A myslím, že se povedla,“ zhodnotil starosta Holiš.

Citace starosty města Rožnov pod Radhoštěm Radima Holiše:

„Abych toho mohl více ochutnat, ani jsem doma neobědval. Přišel jsem na exotické jídlo. Ochutnám i brouky.“