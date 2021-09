Parní vlak dorazil do Rožnova pod Radhoštěm z Valašského Meziříčí krátce před půl jedenáctou dopoledne. V sobotu 18. září se konala jeho letošní čtvrtá a zároveň v tomto roce také poslední jízda zahrnutá do série zvané Rožnovské parní léto. Ve spolupráci s Českými drahami ji už tradičně připravuje město Rožnov pod Radhoštěm.

„Parní lokomotiva Velký Býček alias Tulák byla vyrobená v roce 1924,“ prozrazuje destinační manažer rožnovské radnice Marek Havran.

A připomíná, že pasažéři, kteří si historický vlak v sobotu zvolili za dopravní prostředek z Meziříčí do Rožnova, mají dále možnost zajít se například podívat na Běh rodným krajem Emila Zátopka.

„Půlmaraton, který startuje v Kopřivnici a po poledni finišuje ve Valašském muzeu v přírodě,“ vysvětluje Marek Havran. Další možností je třeba procházka na Jurkovičovu rozhlednu.

Cestující se mezitím hrnou z vagonů dveřmi, které jim otevřeli průvodčí v dobových uniformách. Na pořádek dohlíží četník v unikátním služebním úboru z První republiky. Začíná nekonečný kolotoč focení a prozkoumávání historického vlaku.

„Nevidí se to každý den. Je pěkné si připomenout, jak to kdysi na kolejích vypadalo. Hlavně pro děti je to určitě zážitek,“ pokyvuje hlavou jeden z cestujících Tomáš Martinec.