Knihovna v nové podobě čtenářům nabídne komunitní prostor, bezbariérový přístup, rozšíření provozní doby i kvalitnější služby. V přístavbě se počítá se sálem pro 80 lidí vhodným pro besedy či přednášky. Čtenáři zde také naleznou kavárnu, dětské oddělení, půjčovnu novinek či hudební sekci. Ve zrekonstruované stávající části zůstane oddělení pro mladé a dospělé, zároveň zde bude také studovna.

NEJPRVE STĚHOVÁNÍ, PAK REKONSTRUKCE

Nynější budovu knihovny – tzv. Bergerovu vilu – čeká také architektonický zásah. Jeho výsledkem bude vytvoření průhledu mezi prvním a druhým patrem.

„Okolí knihovny je navrženo ve dvou polohách. Před knihovnou má charakter plazzy s lavičkami a otevřeného místa pro setkávání, které navazuje na pěší tahy a autobusové zastávky. Za knihovnou je klidná zahrada k posezení nebo pro komerční programy,“ popsala místostarostka Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).

Jestliže se rožnovské radnici podaří vysoutěžit dodavatele v termínu, rekonstrukce knihovny začne na jaře příštího roku. Aby ale mohlo město přistoupit ke stavebním úpravám, musí nejprve provoz knihovny přestěhovat do Společenského domu, který si město pronajímá od společnosti Synot Real Estate. Stěhování je naplánované na únor.

Přesun knihovny do Společenského domu už dříve kritizovala část opozice. Například podle zastupitele Jaromíra Koryčanského (KDU-ČSL) by bylo rozumnější nejprve přistavit novou část knihovny, do ní pak přesunout stávající provoz a až poté rekonstruovat starou budovu. Podle místostarostky Kosové je však tento postup možný jen teoreticky.

„Obě stavby jsou provázané stavebně i technikou. Dospěli jsme k závěru, že by to bylo provozně komplikované a ve finále by se to prodražilo,“ odmítla nedávno navrhované řešení Kosová.

FINANČNĚ PŘISPĚJE I ZLÍNSKÝ KRAJ

Rožnov má na přístavbu a rekonstrukci knihovny vyčleněné peníze v tzv. kulturní rezervě. Zda budou tyto peníze uvolněny však závisí na souhlasu zastupitelstva města. Na přístavbu knihovny město získalo také evropskou dotaci ve výši 15 milionů korun.

„Finanční zatížení ze strany města se budeme snažit i nadále snížit. Na přelomu roku budeme žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Dobrou zprávou je také informace ze Zlínského kraje. Zde jsme dosáhli na individuální dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na stavbu v našem městě a můžeme si zvolit, zda to bude knihovna či kulturní centrum,“ doplnila místostarostka Kristýna Kosová.