Díky dohodě Rožnov získá obě školní budovy do svého vlastnictví. Zaplatí za ně 6,8 milionu korun.

„Pokud se neobjeví žádné komplikace během zápisu do katastru staneme se výlučnými vlastníky. Zbavíme se těžkého břemene a můžeme začít plánovat rekonstrukce, které už obě budovy nutně potřebují,“ oddechl si starosta Rožnova Radim Holiš.

Soudní spory odstartovala privatizace

„Kauza IPR“ je pozůstatkem sporů, jejichž počátek se datuje do února 2000. Tehdy společnost SVAS, jedna z nástupnických organizací privatizované Tesly Rožnov, podala žalobu na město.

„Chtěla zdarma získat půlku Rožnova: spoustu bytových domů, T-klub, krytý bazén, komunikace, chodníky i řadu pozemků. Tvrdila, že nemovitosti získala v rámci privatizace,“ připomněl právní zástupce rožnovské radnice Thomas Mumulos.

Žaloba podnítila řadu soudních sporů, které se postupně ocitly u všech úrovní soudů v České republice včetně soudu Ústavního. Rožnovu se postupně podařilo veškeré pře vyhrát. Až na spor o zmíněné školní budovy, v němž je protistranou společnost IPR – právní nástupce firmy SVAS.

„Tady městu soudy nemohly vyhovět, protože tyto dvě budovy nebyly výslovně uvedené v privatizačních protokolech. Proto zůstaly ve vlastnictví IPR,“ připomněl Mumulos. Město se snažilo na základě dalších objevených dokumentů domoci vlastnictví školy a školky novou žalobou, která odstartovala sedmnáct let trvající seriál soudních stání.

Město mohlo o školy přijít v Dražbě

V Rožnově se mezitím dvakrát vyměnilo vedení města. Nezměnil se ale postoj vůči IPR – stále byla snaha získat budovy soudně, aniž by město firmě IPR cokoliv platilo. Letos se ale IPR dostala do exekucí a vydán byl i exekuční příkaz na prodej budovy školky včetně dražební vyhlášky. Rožnov se bránil vylučovací žalobou, přesto hrozilo, že školka a zřejmě i škola skončí v dražbě, v níž by na ně už město nemuselo dosáhnout.

Rožnovská radnice proto firmě IPR navrhla, že budovy od ní koupí přímo. Nikoliv však za tržní cenu, ale maximálně za dvě třetiny ceny stanovené znalcem. Ceny, za níž by šly nemovitosti do exekuční dražby. Po sérii jednání se podařilo vyjednat cenu 6,83 milionu korun: sumu ještě o 600 tisíc nižší, než měla činit vyvolávací cena v dražbě.

Peníze jsou zatím uložené v advokátní úschově.

„V pondělí se podepsala kupní smlouva a byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Teď musíme vyčkat na zápis vlastnického práva v katastru. Poté se město stane vlastníkem nemovitostí a peníze budou vyplaceny společnosti IPR,“ přiblížil nadcházející úkony, které definitivně uzavřou letitý spor, advokát Thomas Mumulos.