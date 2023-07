Zbrusu nové vozidlo rendez – vous (RV) Seat Tarraco míří do výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Zlínského kraje v Rožnově pod Radhoštěm. Nahradit má Škodu Yeti, která slouží od roku 2013 a je tak nejstarším RV vozidlem v provozu.

Do základny zdravotnických záchranářů v Rožnově pod Radhoštěm míří nové vozidlo RV. | Foto: ZZS Zlínského kraje

Cena nového auta včetně nezbytných úprav činí 2,068 milionů korun a ZZS Zlínského kraje jej pořídila z dotace z Fondu zábrany škod.

„Nová a kvalitní vozidla jsou pro naše řidiče klíčová. Už mnoho let se snažíme, aby k jejich obměně docházelo pravidelně a postupně. Díky našemu plánu obměny se nám stav vozového parku daří udržet na velmi dobré úrovni a pravidelně ho obnovovat. V tuto chvíli například dochází k předání šesti nových sanitek na výjezdové základny po celém kraji,“ řekl ředitel ZZS Zlínského kraje Josef Valenta.

V souladu s příslušnou vyhláškou je nové auto pro posádky RV žluté barvy s retroreflexním polepem, vestavbou pro uložení zdravotnického materiálu, světelným a zvukovým výstražným zařízením a zařízením pro komunikaci a přenos dat. V souvislosti s vestavbou jsou uvnitř tři místa k sezení.

„Vozidlo pohání dvoulitrový vznětový motor o výkonu 147 kW, který se přenáší prostřednictvím sedmistupňové automatické převodovky na všechna čtyři kola. V současném vozovém parku jde o největší vozidlo pro RV výjezdy, když celková délka je 4735 mm a šířka 1839 mm,“ doplnil vedoucí autoprovozu ZZS Zlínského kraje Martin Konečný.

ZZS Zlínského kraje letos počítá s nákupem dalších dvou obdobných aut pro výjezdové základny ve Slavičíně a Uherském Hradišti.

Co je systém rendez – vous?



V místě mimořádné události zasahuje dvoučlenná posádka RV (lékař a řidič záchranář) ve vybraném osobním nebo terénním autě a posádka RZP (rychlá zdravotnická pomoc) v sanitním voze, který je uzpůsoben pro transport pacienta.



Obě skupiny se setkávají v místě události. Pokud to umožní zdravotní stav pacienta, je po ošetření transportován posádkou RZP do zdravotnického zařízení, zatímco lékař zůstává k dispozici v daném regionu pro další tísňovou výzvu. Ve Zlínském kraji je celkem osm výjezdových skupin RV.