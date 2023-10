Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm od pátku zdobí stánky s pestrým zbožím. Na tradičním Všestvatském jarmarku najdete dušičkové i vánoční věnce, ponožky a oblečení, dřevěné vařečky i sladkosti. Nechybí ani stánky s občerstvením.

Všestvatský jarmark v Rožnově pod Radhoštěm | Video: Iva Nedavašková

Roman Bret prodává dušičkovou vazbu na stejném místě na náměstí už deset let. Vystudovaný akademický malíř má s manželkou květinářkou rodinné zahradnictví.

„Vazbám a květinám se věnuji přes třicet let. Možná se to nezdá, ale je to těžká práce, kterou dnes moc lidí dělat nechce. To máte pokácet strom, připravit si chvojí, veškeré šišky a zdobení na věncích je naše,“ vysvětluje majitel zahradnictví a prodavač na trhu v jednom.

Před dušičkami zaměstnává téměř třicet zaměstnanců, ať už brigádníků nebo kmenových, kteří vážou podzimní věnce. „Kolik jich tady prodáme, to se těžko odhaduje, jarmark teprve začal,“ odpovídá na otázku.

Zájem je podle něj ale každý rok. „Kdo má velké hroby, kupuje tady ty velké vazby na pětistovku. Těch většinou prodáme kolem dvaceti. Ale máme tu i malé vazby od pětasedmdesáti korun, vybere si prostě každý,“ dodává sympatický prodejce.

Na jarmarku nesmí chybět ani stánky s občerstvením. Můžete si dát tradiční valašské sýry, klobásky, megachleba se škvarkami nebo i grilované žebírko. K zahřání prodejci nabízí svařák, medovinu, punč nebo žihadlo.

Páteční program odstartovala cimbálová muzika Valašsko s primášem Vojtěchem Gerlou. Program první den uzavřou valmezští rockeři The Dust.

V sobotu začíná Všesvatský jarmark v 10 hodin, kdy doprovodný program zahájí swingový kvintet Zbyňka Ternera. V odpoledních hodinách bude zúčastněným zpříjemňovat nákupy na náměstí cimbálová muzika Radegast.