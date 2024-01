Masopustní veselí ovládne první únorovou sobotu areál Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční masopustní obchůzky družin z Francovy Lhoty a folklorního souboru Beskyd ze Zubří. Areálem také zavoní zabijačkové speciality mistrů řeznického cechu.

Masopust v Dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm. 11. února 2023 | Video: Dominik Pohludka

Dřevěné městečko bude otevřené od 9 hodin ráno. Slavnostní zahájení masopustu se uskuteční o hodinu později. Pro návštěvníky je připravený tradičně bohatý program.

„Po celý den bude hrát dechová hudba Galička a v Billově domě hospodyně nasmaží boží milosti. Rožnovský soubor Javořina pak představí Hru o svaté Dorotě. Na závěr programu vystoupí sbor dobrovolných hasičů z Francovy Lhoty s pásmem pochovávání basy,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Masopust ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Archivní fotoZdroj: VMP Rožnov pod Radhoštěm

Návštěvnici budou moci také ochutnat z pestré nabídky zabijačkových výrobků od řeznických mistrů. V laické anketě pak mohou hlasovat O nejlepší řeznický stánek.

„Z (hlasovacích) lístků vhozených ve stáncích budou ve 14 hodin, po vyhlášení výsledků soutěží vylosováni výherci z řad návštěvníků a obdrží uzenou kýtu či šunku,“ uvedla mluvčí rožnovského skanzenu Pavlína Polášková.

Zmíněné soutěže se uskuteční tradičně dvě – bude to 25. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásku a 15. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku. „O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodne odborná porota. Vzorky do soutěže mohou přihlášené firmy nosit v sobotu 3. února od 7.30 do 9 hodin na ředitelství muzea,“ upozornila Polášková.

Vstupenky na Masopust ve skanzenu je možno zakoupit v předprodeji na pokladnách i online na webových stránkách muzea. Další informace o programu naleznete na www.nmvp.cz/masopust2024

Masopust ve skanzenu – program

09:00 Otevření areálu

09:30 Vyhrává Dechová hudba Galička.

10:00 Slavnostní zahájení pořadu z balkonu fojtství.

10:20 Masopustní obchůzky z Valašska průvod masek z obce Francova Lhota a Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

11:10 Představení řeznických firem

11:30 Vyhrává Dechová hudba Galička

12:00 Hra o svaté Dorotě - Soubor písní a tanců Javořina z Rožnova p. R.

12:30 Vyhrává Dechová hudba Galička

13:00 Ukončení soutěže „O nejlepší stánek“

13:10 Masopustní obchůzky z Valašska - průvod masek z obce Francova Lhota a Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

14:00 Vyhlášení výsledků řeznických soutěží - O nejlepší valašskou klobásku, O nejlepší valašskou tlačenku, O nejlepší řeznický stánek, losování výherce vepřové kýty poskytnuté MP Krásno a šunky Mandolína darované fy Váhala

14:30 Vyhrává Dechová hudba Galička

15:00 Pochovávání basy – Sbor dobrovolných hasičů Francova Lhota

16:00 Ukončení pořadu