Zahradník/ce, technický pracovník/ce Nástup možný ihned nebo dle dohody. NÁPLŇ PRÁCE: - Zajišťuje funkční a provozní stav všech travnatých, keřových, stromových a jiných zelených ploch ve všech objektech muzea - Seče, pleje, hnojí, zalévá a provádí všechny požadované zásahy pro správný vegetační vývoj zeleně - Zajišťuje funkčnost a provozuschopnost používané techniky, nářadí a vybavení - Provádí nákup a užívá hnojiva, sadbu a další podpůrné chemické i nechemické materiály nutné k údržbě zelených ploch - Koordinuje pěstební opatření podle požadavků a plánů akcí muzea, spolupracuje na kultivačních plánech zeleně - Udržuje a spravuje rostliny v objektech muzea POŽADUJEME: - Vyučení v oboru zahradnictví výhodou - Praxe s údržbou zeleně a znalost zahradní techniky výhodou - Řidičský průkaz skupiny B - Samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, manuální zručnost, fyzická zdatnost, morální bezúhonnost NABÍZÍME: - Pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, příspěvek na stravné, příspěvek na penzijní připojištění, stabilitu příspěvkové organizace Zlínského kraje, volný vstup do většiny muzeí, galerií a památek České a Slovenské republiky PRVNÍ KONTAKT: Strukturovaný životopis a kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání zašlete nejpozději do 20.9.2024 na adresu e-mail: marek@muzeumvalassko.cz nebo do datové schránky: ID b7uk6e4, do komunikace uveďte Výběrové řízení zahradník, technický pracovník. 21 800 Kč

Detail nabízené práce