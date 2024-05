Dvě nové takzvané zemní trampolíny rozšířily možnosti aktivního vyžití na přírodním hřišti v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm. Tamní radnice je pořídila za 150 tisíc korun.

Zemní trampolíny v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm; květen 2024 | Foto: Město Rožnov p. R.

Zemní trampolíny svou robustností a designem umožňují dětem od 3 let i dospělým až do hmotnosti 100 kilogramů bezpečný a zábavný skok do výšin.

Investice do nových zábavních prvků nebyla podle sdělení rožnovské radnice jen finanční, je zároveň také investicí do kvality volnočasových aktivit pro místní komunitu. Celkové pořizovací náklady dosáhly výše 150 tisíc korun.

„Věřím, že nové trampolíny budou dalším herním prvkem, který budou nejen děti hojně využívat. Pokud se osvědčí a trampolíny nebudou ničit vandalové, zvážíme jejich doplnění i na další dětská hřiště ve městě,“ uvedl místostarosta města Tomáš Gross.