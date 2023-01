Jako zásadní se nakonec ukázaly právě vady v projektu, kterými zlínská firma Navláčil vysvětlovala nejprve přerušení prací a nakonec i odstoupení od smlouvy o dílo. Z celé stavby zůstala dokončená pouze základová deska.

Rožnov podepsal dohodu o ukončení stavby kulturáku. Hotové jsou jen základy

„Od počátku stavby (duben 2022) jsme objednatele (Město Rožnov pod Radhoštěm) opakovaně upozorňovali na vady, nedostatky či neúplnosti projektové dokumentace. Po zahájení stavby jsme dále objednatele požádali o změnu poddodavatele dřevostavby,“ vysvětlila firma ve svém zdůvodnění výpovědi.

Město se bránilo s tím, že vytýkané chyby aktivně řešilo. Na změnu subdodavatele ale přistoupit nechtělo a nekývlo ani na zvýšení ceny za stavbu. Odstoupení od smlouvy označila radnice za neplatné.

„V zájmu ochrany města jsme připravovali vlastní odstoupení z naší strany. Vypadalo to, že věc skončí před soudem,“ připomněl na sklonku roku starosta Rožnova Jan Kučera.

Ke smírnějšímu řešení nakonec dopomohla schůzka se zástupci Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který už dříve městu přislíbil na stavbu dotaci 120 milionů korun. Podmínkou ale bylo dokončení kulturního centra do konce roku 2023. To se po neshodách se stavbaři ukázalo jako těžko uskutečnitelné.

Jednání s fondem však přineslo pozitivní výsledek – SFŽP má na jaře vyhlásit takzvanou fázovací výzvu pro rozestavěné projekty pasivních staveb. Město by si tak mohlo nechat proplatit dosavadní náklady a o zbývající žádat v nové výzvě.

„Výzva umožní, že realizace projektu může být protažena až do roku 2027. Odpadne tak riziko, že nestihneme stavbu dokončit a sto dvacet milionů bychom mohli rozmělnit v čase,“ vysvětlil Kučera.

Ve světle této nové informace se vedení a právníci města shodli, že pouštět se do soudního sporu s firmou Navláčil je zbytečné riziko a radnice se stavbaři podepsala dohodu o narovnání.

Zároveň si město u brněnského VUT objednalo v úvodu zmiňovaný posudek kritizované projektové dokumentace. Dokument, který má více než 230 stran a zpracovávalo jej 12 odborníků, obdrželo vedení města na začátku letošního roku. Nyní jej odpovědní pracovníci úřadu detaily studují tak, aby bylo možné vyvodit případné důsledky.

„Máme za sebou prvotní prostudování, ale kompletní analýza dokumentu zabere jistý čas. Podle prvních závěrů však projektová dokumentace obsahuje vážné nedostatky. Na některé z nich nás v průběhu stavby upozorňovala také stavební firma Navláčil a musím přiznat, že v nemalé části připomínek měla pravdu,“ připustil v tomto týdnu starosta Kučera.

Nedostatky, které zatím vyplynuly z posudku, chce vedení města prodiskutovat s autorem projektu.

„Budeme žádat o opravy či přeprojektování dokumentace na bez vadné dílo tak, abychom mohli bezpečně stavět,“ zdůraznil Kučera. Budovat kulturní centrum, které by nakonec nebylo možné zkolaudovat nebo by nesplnilo podmínky dotace je podle jeho slov pro město nepřípustné. „Možnost čerpání stodvacetimilionové dotace máme prodlouženou do roku 2027, což nám dává prostor výstavbu kulturního centra pořádně nachystat a případně ji zlevnit,“ dodal Jan Kučera.