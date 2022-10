V další volbě se pak prvním místostarostou stal Tomáš Gross (KDU-ČSL), druhou místostarostkou Markéta Blinková (ODS). Volila se rovněž sedmičlenná městská rada, ve které jmenované nejužší vedení města doplní Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci), Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci), Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL) a Antonín Slovák (ODS).

Rožnovské hnutí ANO bylo v uplynulých dvou volebních obdobích nejsilnějším článkem vládnoucí koalice a jeho zástupce usedal v křesle starosty města. Nejprve to byl nynější krajský hejtman Radim Holiš, později Jiří Pavlica. V letošních komunálních volbách v Rožnově ANO těsně zvítězilo, když pro hnutí hlasovala téměř čtvrtina voličů – získalo 24,92 procenta hlasů a pět mandátů v zastupitelstvu.

Po dlouhých třech týdnech jednání se ale na koaliční spolupráci bez ANO domluvila politická uskupení, která skončila ve volbách na druhém, třetím a čtvrtém místě – Nezávislí Rožnováci, KDU-ČSL a ODS.

„Jako vítězové voleb jsme navrhovali řešení a jednání jsme vedli konstruktivně a férově. Myslíme si, že by měla být respektována vůle občanů, kdy vítěz voleb by měl mít své zastoupení ve vládnoucí městské koalici. Obcházení vítěze vnímáme jako podraz na voliče,“ komentovalo výsledek vyjednávání hnutí ANO na svém facebookovém profilu.

Atmoséfra nebyla přátelská

Výsledek povolebních vyjednávání se odrazil na atmosféře ustavujícího zasedání zastupitelstva, která po většinu času nebyla právě přátelská.

Zastupitelé za ANO kritizovali novou koalici za dosud chybějící koaliční smlouvu a programové prohlášení či nevyjasněné rozdělení gescí starosty a místostarostů.

Chtěli také, aby se starosta města volil v tajné volbě, přičemž naznačovali, že v případě veřejné volby by se někteří zastupitelé koalice nemuseli rozhodovat z vlastní vůle, ale na základě „stranické direktivy“.

„Z toho, co jsem viděl, jsem naznal dojmu, že bych chtěl, aby se někteří zastupitelé mohli rozhodnout svobodně a tím absolutně zpochybnit veškeré informace. Mějte odvahu a nechte kolegy hlasovat tajnou volbou, aby mohli projevit vlastní názor. Myslím že tím rozptýlíte pochybnosti o tom, jakým způsobem má vzejít vedení města,“ vyzval zastupitel za ANO a krajský hejtman Radim Holiš.

Jeho názor sdílel volební lídr ANO Petr Uličný.

„Tajné hlasování bychom měli odhlasovat. Je to jediná cesta, která dovolí jednotlivcům hlasovat dle své vůle naprosto oproštěně od jakýchkoliv kuloárních tlaků,“ řekl Uličný.

Podle koaličního lídra Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) by se ale orgány města měly volit veřejně.

„Tohle město si zaslouží, abychom byli maximálně transparentní. Je věcí každého z nás, jak se rozhodne. Každý tady sedí za sebe,“ zdůraznil Kučera.

Vrátil se také k povolebním vyjednáváním s tím, že lidé v Rožnově byli jistě dostatečně nepříjemně překvapení jejich délkou.

„S čistým svědomím řeknu, že opravdu jednal každý s každým. Všichni víme, že jednání byla těžká. Byly prověřeny všechny možné varianty a vzešla koalice sestávající z Nezávislých Rožnováků, KDU-ČSL a ODS. Tyto subjekty podepsaly memorandum o koaliční spolupráci a v něm se dohodly na podpoře a vzniku orgánů města,“ připomněl Kučera, kandidát koalice na starostu města.

Možný střet zájmů

Na zastupitelstvu padla také slova o možném střetu zájmů některých členů koalice. Co se konkrétních jmen týče, zastupitelé za ANO zmínili například ředitele jedné z městem zřizovaných základních škol Miroslava Kokinopulose či Petra Jelínka, který řídí neziskovou organizaci Domov Kamarád poskytující v Rožnově sociální služby. Vyčetli jim, že jsou navázáni na rozpočet města. Oba jmenovaní se však proti tomu ohradili.

„My (Domov Kamarád) nemáme žádnou smlouvu s městem, žádnou dotaci za posledních několik let. Prostředky čerpáme z Mikroregionu Rožnovsko. Zásadně odmítám jakýkoliv střet zájmů, pokud takový vznikne prosím upozorněte mne,“ řekl Petr Jelínek.

Miroslav Kokinopulos připomněl, že se do zastupitelstva nedostal sám od sebe – rozhodli o tom voliči. A připomněl, že peníze, které do školy plynou, nejsou určené pro ředitele. „Copak se ve škole topí pro ředitele? Hřiště se stavějí pro ředitele? Veškeré investice do škol jsou pro děti, ne pro ředitele,“ zdůraznil Kokinopulos.

Své koaliční kolegy hájil také Jan Kučera.

„Rozumím tomu, že kolegové z ANO se snaží vytvořit pochybnost. Ale bavit se o tom, že někdo může být ve střetu zájmů a to je jeho slabinou mi přijde slabé. Tady byli v demokratických volbách zvolení lidé, kteří mají důvěru. My jsme nachystaní vždy transparentně k případnému střetu zájmů přistoupit,“ ujistil Kučera, který se následně stal starostou města.

A jakým výzvám bude nové vedení města, nová koalice a vlastně celé nové zastupitelstvo v nejbližší době čelit. Podle starosty Jana Kučery to bude mimo jiné rozpočet města nebo problémyx kolem rozestavěného kulturního centra. „Máme také krizi s energiemi – město musí řešit úspory, ale také pomoct občanům,“ dodal Kučera.

Jak dopadly volby v Rožnově?

Komunální volby v Rožnově pod Radhoštěm vyhrálo hnutí ANO 2011, získalo 24,92 procenta hlasů (přepočtené % platných hlasů) a pět mandátů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Pět křesel v městském zastupitelstvu patří také Nezávislým Rožnovákům díky zisku 23,03 procenta hlasů. Třetí KDU-ČSL díky zisku 17,2 procenta hlasů obsadilo čtyři zastupitelská křesla.

Čtvrté místo a tři mandáty získala ve volbách v Rožnově ODS (13,31 % hlasů), následují dvě dvoumandátové strany: SPD (10,35 % hlasů) a Zdravý Rožnov (8,73 % hlasů). Propadli Piráti, které volilo 4,82 % voličů. Na zisk zastupitelského mandátu to nestačilo.

K volebním urnám přišlo letos v Rožnově 5 640 z celkového počtu 13 269 oprávněných voličů, což představuje účast 42,51 procenta. Je to o něco méně, než při posledních komunálních volbách v roce 2018, kdy hlasovalo 43,6 % oprávněných.

Aktuální složení zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pro volební období 2022-2026 bude mít 21 členů.

Slib zastupitele na ustavujícím zastupitelstvu města složili Markéta Blinková (ODS), Jana Dlabajová (SPD), Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci), Daniel Drápala (KDU-ČSL), Jan Fiedler (Nezávislí Rožnováci), Tomáš Gross (KDU-ČSL), Radim Holiš (ANO 2011), Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci), Miroslav Kokinopulos (Nezávislí Rožnováci), Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL), Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov), Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci), Zdeněk Kypet (ANO 2011), Radúz Mácha (ANO 2011), Zdeněk Němeček (KDU-ČSL), Jiří Pavlica (ANO 2011), Antonín Slovák (ODS), Petr Stolář (ODS), Rostislav Szeruda (SPD), Petr Uličný (ANO 2011) a Aneta Valasová (Zdravý Rožnov).