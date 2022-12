Rožnovští zastupitelé se shodli, že projekt musí pokračovat.

Nové kulturní centrum, jež mělo vyrůst na místě někdejšího kina Panorama, bylo rekordním projektem. Jeho odhadovaná cena se postupem času vyšplhala až k 360 milionům korun. Stavbu ale od počátku provázela řada problémů. Jako zásadní se nakonec ukázaly vady v projektu, kterými zlínská firma Navláčil vysvětlovala nejprve přerušení prací a nakonec i samotné odstoupení od smlouvy.

„Od počátku stavby (duben 2022) jsme objednatele (Město Rožnov pod Radhoštěm) opakovaně upozorňovali na vady, nedostatky či neúplnosti projektové dokumentace. Po zahájení stavby jsme dále objednatele požádali o změnu poddodavatele dřevostavby,“ uvedla už dříve firma ve svém zdůvodnění výpovědi.

Stavba kulturního centra v Rožnově se komplikuje, firma odstoupila od smlouvy

Město se bránilo s tím, že vytýkané chyby aktivně řešilo a mělo snahu se domluvit. Na změnu subdodavatele ale přistoupit nechtělo a nekývlo ani na zvýšení ceny za stavbu.

„Během posledních týdnů se ze strany společnosti Navláčil ukázalo, že není ochota pokračovat a 4. listopadu nám doručila odstoupení (od smlouvy o dílo),“ připomněl na úterním jednání zastupitelstva starosta Rožnova Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Soudní spor? Zbytečné riziko

Radnice odstoupení označila za neplatné, protože to nebylo v souladu s parametry domluvenými v původní smlouvě. „V zájmu ochrany města jsme připravovali vlastní odstoupení z naší strany. Vypadalo to, že věc skončí před soudem,“ řekl starosta.

Ke smírnějšímu řešení nakonec dopomohla schůzka se zástupci Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který už dříve městu přislíbil na stavbu dotaci 120 milionů korun. Podmínkou ale bylo dokončení kulturního centra do konce příštího roku. Což se po neshodách se stavbaři jevilo jako těžko uskutečnitelné.

Jednání s fondem ale přineslo pozitivní výsledek – SFŽP má podle Kučery na jaře vyhlásit takzvanou fázovací výzvu pro rozestavěné projekty pasivních staveb. Město by si tak mohlo nechat proplatit dosavadní náklady a o zbývající žádat v nové výzvě.

„Výzva umožní, že realizace projektu může být protažena až někdy do roku 2027. Odpadlo by tak riziko, že nestihneme stavbu dokončit a sto dvacet milionů bychom mohli rozmělnit v čase,“ vysvětlil Kučera.

Stavba kulturního centra v Rožnově ještě podraží. Nezvládnuté, kritizuje opozice

Ve světle této nové informace se vedení a právníci města shodli, že pouštět se do soudního sporu s firmou Navláčil je zbytečné riziko.

„Výhodnější je dohodnout se na ukončení a narovnání. My společnosti zaplatíme, co udělala, tedy základovou desku. Obě strany se také vzdají jakýchkoliv budoucích náhrad. Firma zase na vlastní náklady zabezpečí základovou desku tak, aby na ni mohla pět let garantovat záruku,“ přiblížil dohodu Jan Kučera.

Narovnání nesmí být "hřebík do rakve"

Narovnání podpořili i další zastupitelé.

„Pokud bychom šli cestou odstoupení, otevíráme cestu k soudním sporům. To znamená k válce. Dohoda o narovnání je lepší a výhodnější,“ řekl například Radúz Mácha (ANO).

Zároveň navrhl, aby všichni zastupitelé deklarovali, že narovnání není „hřebík do rakve“ stavby kulturního centra, ale že jeho dokončení všichni nadále podporují. Na tom se rožnovští politici následně shodli.

A jaká budoucnost čeká rozestavěné centrum?

„Máme zadaný posudek na VUT, který nám řekne, do jaké míry jsou v naší projektové dokumentaci nedostatky a vady,“ nastínil Kučera.

Posudek má být hotový do konce letošního roku. Pokud bude projekt v pořádku, je město podle starosty připravené obratem vyhlásit novou soutěž na dodavatele stavby. Budou-li v dokumentaci chyby, jak městu vytýkala firma Navláčil, bude radnice s projektantem řešit její úpravy.