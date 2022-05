Rožnovští zastupitelé se měli uvedenými personálními změnami zaobírat už na zasedání zastupitelstva, které se mělo uskutečnit před čtrnácti dny. Tato schůze byla ale na poslední chvíli v den jejího konání zrušena.

Kritika opozice

Na vedení města se za to snesla ostrá kritika ze strany opozičních zastupitelů.

„Je to doklad toho, jak si vedení města ohýbá veškeré regule a platné normy, jak řídit město,“ komentoval náhlé zrušení zasedání například Daniel Drápala (KDU-ČSL). Učinil tak ve videu, které opoziční zastupitelé zveřejnili na sociální síti facebook po odvolání schůze.

Uskupení Zdravý Rožnov zveřejnilo vysvětlení, podle kterého bylo zastupitelstvo zrušeno z důvodu chyby v podané rezignaci Jarmily Mikuláškové.

„Přesto, že dala svůj záměr rezignovat jasně najevo starostovi za přítomnosti celé rady, vyžaduje zákon rezignaci písemně a v písemnosti došlo kopírováním ze špatného vzoru k chybě, kterou nebylo možno napravit v den konání zastupitelstva, kdy si jí nezávisle na sobě všimlo několik zastupitelů. Jako nejčistší řešení se jevilo zastupitelstvo zrušit a po opravě chybných podkladů znovu svolat a probrat všechny připravované body,“ stojí v prohlášení.

Za náhlé zrušení schůze se na úvod dnešního zasedání zastupitelů omluvil starosta města Jiří Pavlica (ANO) i místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).

„Minulé jednání bylo zrušeno kvůli podkladu, který šel od nás – od Zdravého Rožnova. Chyba byla zjištěna až v den konání a už nebylo možné ji napravit. Omlouvám se všem, kterým jsme přeskládali pracovní či soukromý kalendář,“ řekla Kosová.

Oprava kanalizace na pět měsíců zkomplikuje dopravu v Rožnově

"Beru to jako selhání"

Někteří členové opozice měli následně výhrady i k samotné rezignaci Jarmily Mikuláškové a Petra Kopeckého.

Jaromíra Koryčanského (KDU-ČSL) podle jeho slov mrzí, že k odstoupení dochází až poté, co byly zastupitelstvem schváleny dvě velké a nákladné investice města – rekonstrukce a přístavba knihovny a budování nového kulturního centra.

„Beru to jako selhání. Proč opouštějí v této chvíli Titanic, který se potápí… Mrzí mě, že tato změna nenastala před dvěma měsíci, když se hlasovalo,“ řekl Koryčanský, podle kterého se město kvůli zmíněným investicím neúměrně zadlužuje.

„Měli jste to dotáhnout do konce, do září,“ připomněl ještě blížící se podzimní komunální volby Koryčanský.

Petr Kopecký se proti výroku ohradil, byť souhlasil s tím, že odstoupení necelých pět měsíců před volbami je nestandardní krok.

„Na konci března jsem se dozvěděl, že jsme s kolegy na katedře získali velký grant, který pro mě znamená třicet procent úvazku navíc. Mám tak nyní na Ostravské univerzitě úvazek 130 procent. Kdybych si funkci radního ponechal, bylo by to nezodpovědné vůči zaměstnavateli i městu,“ vysvětlil Kopecký s tím, že výrok Jaromíra Koryčanského jej mrzí.

Rožnov bude mít nové kulturní centrum. Projekt za 325 milionů těsně prošel

Dříve rezignoval už starosta a dva radní

Odchod Jarmily Mikuláškové ze zastupitelstva a odstoupení radního Kopeckého není první změnou, kterou v tomto období musela rožnovská komunální politika vstřebat.

Například už před loňskými letními prázdninami oznámili svou rezignaci tehdejší místostarosta a radní Jan Kučera a radní Martin Drápal, oba z hnutí Nezávislí Rožnováci. Důvodem byly neshody v koalici. Překážkou byl mimo jiné souběh funkcí Radima Holiše (ANO), který byl v té době zároveň starostou Rožnova a hejtmanem Zlínského kraje.

Radim Holiš složil funkci starosty města na zasedání zastupitelstva v polovině září, na stejné schůzi vypršel mandát také Kučerovi s Drápalem.

Novým starostou se stal Jiří Pavlica, místostarostou Jiří Melcher (oba za ANO). Město Rožnov od té doby řídí menšinová koalice hnutí ANO a hnutí Zdravý Rožnov.