Cílem soutěže je najít profesionálního partnera z oblasti grafického designu, který pro Rožnov vytvoří ucelené řešení jednotné vizuální identity města.

„Smyslem je získat prvek prezentace města odpovídající aktuálnímu grafickému diskurzu, vytvořit manuál pro aplikaci nového vizuálního stylu města a zajistit postupnou implementaci do života města, městského úřadu, případně do příspěvkových organizací města,“ uvedla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová, která je jedním ze dvou zástupců města v hodnotící porotě.

Nový vizuální styl, který bude mimo jiné zahrnovat i nové městské logo, nahradí stávající různé podoby grafické prezentace města používané při komunikaci s místními obyvateli i návštěvníky a turisty.

„Město Rožnov pod Radhoštěm je sice město přírody, historie a tradiční lidové kultury, ale také se cítí mladé duchem, otevřené pro progresivní počiny, pozitivní atmosféru a optimistické emoce,“ říká starosta Rožnova Radim Holiš.

Radnice podle něj od nové jednotné vizuální identity očekává originalitu, jednoduchost, výstižnost, nezaměnitelnost a vizuální čitelnost. „Jsem přesvědčený, že Rožnov si novou vizuální identitu zaslouží,“ dodává Holiš.

Přivel obálku, pak poobědval

Mimořádný zájem o vyhlášenou soutěž zástupce města překvapila. „Čekali jsme, že v této zvláštní době si grafici a kreativci najdou čas a zkusí štěstí. Ale že budeme mít stovku přihlášených, to nečekal asi nikdo,“ potvrdil vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu rožnovského městského úřadu Martin Beníček, který je tajemníkem soutěže.

Podle něj si grafici dávali se zasláním hodně načas. „Celé dvě měsíce jsme měli pár obálek, ale jak už to tak bývá, vše se spustilo v posledním týdnu, kdy nás zaplavily desítky návrhů. Většina je tuzemských, ale zaregistrovali jsme i několik slovenských soutěžících,“ doplnil Beníček.

Shromažďování návrhů přineslo i úsměvné okamžiky. Příkladem je uchazeč z hlavního města, který se rozhodl přivézt obálku osobně autem. „Z Prahy přivezl obálku, odevzdal ji, poprosil děvčata na podatelně o ohřátí obědu a po jeho snědení sedl do auta a vyrazil zpátky,“ vylíčil kuriózní příhodu Martin Beníček.

Finalisty vybírá pětičlenná komise

Po ukončení příjmu přihlášek pro první kolo bylo nejprve nutné podklady formálně zkontrolovat. Nyní probíhá oficiální vyhodnocení soutěže a výběr maximálně osmi účastníků, kteří postoupí do druhého kola. Podle harmonogramu zveřejněného na webových stránkách města se vybraní finalisté o svém postupu do dalšího kola dozvědí nejpozději do konce tohoto týdne. Na odevzdání detailněji zpracovaných návrhů pak budou mít finalisté další dva měsíce.

V porotě za vedení města zasedla místostarostka Kristýna Kosová a spolu s ní místostarosta Jan Melcher. Pětici doplňují tři externisté a uznávaní odborníci: předsedkyní poroty je grafická designérka a tvůrkyně vizuálního stylu města Brna Věra Marešová, členy komise pak grafický designér, vysokoškolský pedagog a tvůrce vizuálního stylu města Liberce Ondřej Zámiš a grafický designer, brand architekt a idea maker Lumír Kajnar.

Podle pravidel soutěže nesmí cena za zpracování kompletního grafického manuálu k novému vizuálnímu stylu města Rožnov pod Radhoštěm přesáhnout sumu 400 tisíc korun včetně všech daní.