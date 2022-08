Tradičního klání hasičů u hudebního altánu v městském parku se zúčastnilo 27 týmů. Čtrnáct družstev mužů, sedm družstev žen a šest družstev mužů nad pětatřicet let.

„Po loňské slabší účasti a navíc v deštivém počasí byla tato účast jedna z nejvyšších a velmi nás překvapila a potěšila,“ zhodnotil jedenáctý ročník Ondřej Jurča z pořádajícího SDH Tylovice.

OBRAZEM: Valašské Meziříčí hostilo v sobotu sraz elektromobilů

Nejlepšího času celého dne v kategorii mužů dosáhlo družstvo z Podhradní Lhoty, které o dvanáct setin sekundy předstihlo muže z Lešné. Třetí místo pak se ztrátou sedmi setin sekundy na druhou Lešnou obsadil tým z nedalekého Hutiska-Solance. V ženské kategorii zvítězilo družstvo z Loučky B.

Druhé místo obsadilo družstvo z Rokytnice A a třetí pak skončily sborové kolegyně vítězek, děvčata z Loučky A. Kategorii mužů nad pětatřicet let ovládlo družstvo z Pozděchova. Druhou a třetí příčku pak obsadily Krhová A a Krhová B. Po hodnocení družstev byli oceněni i nejrychlejší proudaři. Cena pro nejrychlejší proudařku putovala do družstva Loučka B, cena pro nejrychlejšího proudaře pak do Velké Lhoty.