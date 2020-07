Situaci navíc zkomplikovala skutečnost, že nelze využít dlouhodobě plánovanou objížďku přes Frenštát, Veřovice a Hodslavice do Valašského Meziříčí, která měla z Rožnova odklonit nákladní dopravu.

„Vzhledem k tomu, že na plánované trase, konkrétně na silnici I/57 v obci Hodslavice, probíhají až do konce srpna stavební práce, bude možné tuto objízdnou trasu využít až od prvního září,“ informoval Václav Chajdrna ze zlínské Správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR.

Zdroj: mapa ŘSD ČR

Mapka Ředitelství silnic a dálnic ČR s vyznačenými jednotlivými etapami opravy silnice I/35 v Rožnově pod Radhoštěm

Odklad oprav radnice odmítla

Těžká nákladní auta, kterých podle výsledků posledního sčítání dopravy projedou centrem Rožnova téměř dva tisíce denně, se tak městu nevyhnou. ŘSD kvůli tomu nabídlo vedení rožnovské radnice i možnost posunout zahájení rekonstrukce I/35 právě až na začátek září.

„V konečném důsledku by to ale vedlo k prodloužení stavebních prací v roce 2021 o více než dva měsíce, a tím k dalším komplikacím především pro obyvatele Rožnova,“ upozornil Chajdrna.

Vedení města proto nabídku ŘSD nevyužilo.

„Zvolili jsme co nejrychlejší zahájení stavby s ohledem na fakt, že by hrozilo posunutí stavby až do příštího léta. ŘSD slíbilo dodržet zákaz průjezdu kamionům od 1. září,“ uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.

Stavební práce začínají u knihovny

Rozsáhlá rekonstrukce silnice I/35 se týká téměř 1,5 kilometru dlouhého úseku cesty na nábřeží Dukelských hrdinů mezi světelnými křižovatkami u Janíka a u Eroplánu. První etapa zahrnuje opravu vozovky poblíž městské knihovny. Má trvat dva měsíce.

Provoz v opravovaném místě je svedený do jednoho pruhu a řídí jej semafory. V dopravních špičkách pak kvůli větší pružnosti dopravu na hlavním tahu regulují praporčíci. Přesto hned první den stavebních prací potvrdil, že motoristé se musí obrnit trpělivostí – popojíždění v dlouhých kolonách se především v ranních a odpoledních špičkách jistě nevyhnou.

Hlavní tah opravili před jedenácti lety

Silnice I/35 prošla opravami už v roce 2009. Za uplynulých jedenáct let ji však poškodil především silný kamionový provoz, projevilo se také špatné podloží vozovky. Dělníci tak v některých místech plánují bagrovat až do hloubky 1,5 metru, aby mohli položit pevnější a kvalitnější podkladové vrstvy.

Rekonstrukci silnice I/35 zaplatí stát. Přijde na více než 50 milionů korun. Dokončení opravy je naplánováno na začátek léta příštího roku, přičemž se počítá se zimní přestávkou. „Během rekonstrukce se uskuteční výstavba semaforu u knihovny, tak aby zde po ukončení oprav byl provoz bezpečnější a plynulejší. Novinkou bude signalizace čekající doby pro chodce,“ doplnil starosta Radim Holiš.