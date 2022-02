Na tom, že Rožnov důstojný prostor pro konání kulturních a společenských akcí potřebuje, se shodují prakticky všichni zastupitelé. V čem se však rozcházejí, je cena, kterou by mělo město za nový kulturní dům zaplatit. Ta navíc za sedm let co se projekt připravuje velmi výrazně narostla.

Když před dvěma město vyhlašovalo první veřejnou zakázku, počítalo s cenou mírně přesahující 200 milionů korun. Dnes už hodnota zakázky činí 325 milionů. Zastupitelé proto nyní odsouhlasili čerpání již dříve schváleného úvěru ve výši 127 milionů korun a přijetí nového úvěru 170 milionů.

Rozhodování budí emoce

„Rozhodujeme o strategické stavbě, přináší to emoce. Chápu, že jsou obavy, co se bude dít. Já si ale myslím, že jsou rozumné argumenty pro to, proč do této stavby jít. Pokud schválíme úvěry budeme připraveni,“ řekl v diskuzi před hlasováním starosta Rožnova Jiří Pavlica (ANO).

Šéf finančního odboru rožnovské radnice Martin Hrnčárek připomněl, že se město může spolehnout také na dotace – padesát milionů korun již získalo, dalších patnáct přislíbil Zlínský kraj. Na účtě má Rožnov na stavbu naspořených dalších 110 milionů.

„Co se týká nového úvěru, může a nemusí být čerpán. Může být také částečně nebo i zcela splacen předčasně a bez sankcí, není ničím ručen,“ dodal Hrnčárek.

Podle názoru některých zastupitelů je ale projekt pro město příliš drahý.

„Rozhodujeme o zadlužení města na desítky let. O spuštění stavby ve velice nejisté době. Dnes splácíme 7,3 milionu ročně, budeme splácet třicet milionů ročně. Dnes dlužíme 37 milionů a máme dlužit 333 milionů,“ varoval někdejší radní a místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Městu podle něj nezbudou peníze na jiné důležité investice.

„Město nezemře, ale bude krvácet a bude slabé,“ řekl Kučera.

Připomněl, že za přijetí úvěrů se nepostavil ani finanční výbor.

„Podmínky těchto úvěrů a staveb také nebyly projednány s občany. My jsme , my jsme je projednávali za úplně jiných podmínek před řadou let,“ připomněl zastupitel.

Prodleva by stála město další peníze

Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO), který je rožnovským zastupitelem a ještě donedávna také starostou, by další oddálení investice město stálo další a další peníze.

„Stavařina nebude zlevňovat. Pokud centrum chceme, musíme hledat cestu,“ řekl Holiš.

Odmítl také tvrzení, že radnice nebude mít na jiné investice.

„Šest let jsme (na kulturní centrum) šetřili a stále se budovalo. Víme, co děláme,“ ujistil Holiš s tím, že připravené jsou i „záložní“ scénáře, pokud by město nezískalo dostatek dotací. Nabízí se možnost požádat o státní půjčku, případně prodat některý nepotřebný majetek města.

V novém kulturním centru získá Rožnov pod Radhoštěm velký sál s kapacitou 346 lidí, dále malý sál, který má primárně sloužit jako kino s kapacitou 110 lidí.

„Tyto sály mohou fungovat nezávisle,“ upozornil už dříve Jakub Sobotka z rožnovské kulturní agentury Téčko.

Součástí centra bude také salonek pro čtyři desítky hostů, venkovní atrium pro zhruba 200 lidí či venkovní scéna, která pojme až několik tisíc diváků. Počítá se mimo jiné též s kavárnou, zázemím pro účinkující i zaměstnance, divadelní scénou i celkovým řešení okolí nového kulturního stánku včetně parkování či sadových úprav.

Nové kulturní centrum druhým náročným projektem, kterému dali v poslední době zastupitelé zelenou. Již na konci minulého roku rozhodli také o rekonstrukci a přístavbě knihovny, která má vyjít na přibližně 80 milionů korun. Začne letos na jaře.