Emílie Hlavatá vnímá volby jako povinnost. „Chodím vždycky. Roušky mě neodradily. Musíme se nějak vzájemně chránit. Nepřemýšlela jsem, že bych kvůli tomu nehlasovala,“ svěřila se důchodkyně.

Zdeněk Bařina zvažoval účast při volbách déle.

„Byl jsem rozhodnutý tak na šedesát procent. Roušky mi až tak nevadí, to nebylo to, co mé rozhodování ovlivnilo. V rouškách nevidím žádný problém,“ řekl Deníku.

Ve 13. volebním okrsku odvolilo pětapadesát minut po otevření místnosti šestapadesát voličů z osmi set padesáti.

„Zatím chodí starší, ti jsou disciplinovaní. Ale neočekávám žádný incident. Neregistrovali jsme ani žádné brblání, nebo negativní reakce na povinnost nosit roušky. Je to v pohodě,“ zhodnotila předsedkyně komise Zbyňka Sýkorová.