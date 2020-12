Svatopluk Martinek ze Vsetína se pustil do podnikání v roce 1993. Jak sám říká, za roky svého podnikání nevydělal ani jedinou nezdaněnou korunu.

„Na všechno jsem vytavoval daňový doklad. Jako živnostník jsem si vydělaných peněz vážil,“ říká dnes devětašedesátiletý důchodce ze Vsetína.

Nezastírá, že jej potěší i jednorázový pětitisícový příspěvek, který pro důchodce navrhla vláda a nedávno jej schválil parlament a podepsal také prezident republiky. Byť to podle něj není suma, která by otevírala prostor na nějaké velké investice.

„V létě bych je třeba použil na výlet a udělal si prodloužený víkend. Ale teď je prostě připíšu jako plusovou částku na účet,“ plánuje senior.

O vládním návrhu věděl a zpočátku také sledoval, jak se kolem něj vyvíjí debaty. „Ale upřímně řečeno, jak to dopadlo nevím. Na účtu ty peníze ještě nemám. Až tam přistanou, budu samozřejmě potěšený. Vracet je nebudu,“ netají Svatopluk Martinek.

Názory na jednorázovou podporu pro seniory se i mezi nimi samými různí. Jedni ji vítají, ale zaznívají také názory, že vláda takto zbytečně rozhazuje a že důchodci takový příspěvek ani nepotřebují. Našli by pro ně jiné využití, třeba jako odměnu sestřičkám v nemocnicích nebo přilepšení samoživitelkám.

Příspěvek pět tisíc korun dostanou starobní důchodci i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Rozpočtové náklady se odhadují na 15 miliard korun.

„Když jsem se dozvěděla, že vláda něco takového chystá, řekla jsem si – bude bude, nebude nebude,“ říká třiašedesátiletá Božena Tomečková ze Vsetína.

Raději je měli dát maminkám

Podle jejích slov jsou důchodci, kteří pobírají minimální důchod a vychází jen tak tak. V takovém případě může být jednorázový příspěvek velkou pomocí.

„Ale myslím, že pokud spolu žijí dva, takovou podporu nepotřebují. Daleko větší problém mají maminky samoživitelky, raději by peníze měli dát jim,“ je přesvědčená Božena Tomečková.

Protože vláda s předlohou přišla před krajskými a senátními volbami, opozice mluvila o uplácení voličů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ale příspěvek hájila rychlejším růstem cen i tím, že důchodci letos musejí kvůli koronavirové krizi kupovat roušky nebo dezinfekci.

Z názorů některých dříve narozených je však zřejmé, že peníze získané „navíc“ si pro sebe stejně nenechají. „Co jsem tak zaslechla různé debaty, někteří mladí možná nadávali, že zase budou nějaké příspěvky důchodcům. Ale co si budeme povídat, v mnoha případech ta podpora přistane na jejich účtech,“ myslí si například jedenašedesátiletá Helena Kovařčíková ze Zlína.

ANKETA: Co říkáte na rouškovné?

Božena Tomečková, 63 let, Vsetín

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Hlasování jsem nesledovala, dozvěděla jsem se o tom na internetu. Každého potěší nějaká korunka, ale myslím, že kdyby ty peníze dali raději maminkám samoživitelkám, udělali by líp.

Ladislav Bařák, 63 let, Vsetín

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Jsem rád, že při tom vláda pamatovala i na invalidy. Každého to potěší, já to neutratím naráz, částí zpříjemním vánoce vnučkám a část si nechám jako rezervu na první čtvrtletí dalšího roku.

Helena Kovařčíková, 61 let, Zlín

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Já vítám každou kačku. Teď mi přijde vhod, akorát mi dosluhuje lednička, takže to bude příspěvek na novou. Půjde to na užitečnou věc, na dovolenou bych to nedala, bez ní se obejdu, ale bez lednice ne.

Petr Dvořák, 69 let, Vsetín

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Nesledoval jsem, jak se hlasování vyvíjelo a upřímně je mi jedno, jak to dopadlo. Myslím, že stát zbytečně utrácí. Teď není nic, co bych si chtěl koupit, takže peníze si uložím.

Věra Marečková, 87 let, Vsetín

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Já mám sedm vnoučat, takže mi ještě dva tisíce chybí… Kdybych se přesto měla rozhodovat, co si za ty peníze pořídím já, asi by to byla nějaká dobrota, nebo bych si zajela na nějaký výlet.