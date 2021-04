O tradiční očistu dědiny, kterou v Ratiboři organizují už několik let, je letos nebývalý zájem.

„Nejdříve se zapište na trasu, kterou jste si zvolili. Poté si můžete vyzvednout pytle na odpadky a pracovní rukavice. Máme rukavice pro děti i dospělé,“ uděluje po úvodním přivítání první organizační pokyny starosta Ratiboře Martin Žabčík.

Příchozí přitom volá k tabuli, na které je seznam různých částí obce, jež je potřeba zbavit nepořádku.

Hned vedle tabule leží plastový koš a papírová krabice, v nichž jsou nachystané slíbené pracovní pomůcky.

„Bohužel, tradiční závěrečné společné opékání špekáčků se letos neuskuteční, protože se nemůžeme shlukovat. Tak něco dobrého na cestu a na posilnění dostanete do ruky už zrovna teď ráno,“ přidává další informaci starosta a z kufru přistaveného auta rozděluje plechovky s nápoji a oplatky.

Netrvá dlouho a každý je vybavený vším, co potřebuje. Je čas vyrazit na určená místa. Kvůli platným protiepidemickým opatřením letos ne hromadně, ale maximálně v rodinných skupinkách.

„Pytle s nasbíranými odpadky nechávejte na viditelných místech u cest nebo v příkopech. V pondělí je budeme hromadně svážet,“ volá ještě za rozcházejícími se dobrovolníky Martin Žabčík.

Žijeme tady. Chceme, aby to vypadalo

Štěpán Janíček s manželkou Hankou a jejich třemi dětmi se vydávají podél potoka protékajícího centrem Ratiboře směrem k Borčí. Tak se jmenuje místní část, kterou si letos vybrali k úklidu. Už po cestě sbírají odhozené papíry, nedopalky cigaret či kusy igelitu, zachycené v křoví podél potoka. Netrvá dlouho a první plastový pytel na odpadky je téměř plný.

„Je pěkné, že se nás letos sešlo tak moc. Většinou chodí jen pár rodin. Možná díky tomu, že teď byli všichni rok zavření doma, tak přišlo hodně lidí. Jsem z toho nadšený. A je super, že se zapojilo tolik dětí. Že nesedí doma, ale mají možnost dostat se ven a navíc ještě udělat něco dobrého pro dědinu,“ chválí účast i zápal místní omladiny Štěpán Janíček.

Jeho rodina se úklidu Ratiboře účastní každým rokem.

„V této vesnici žiješ, tak chceš, aby to tady pěkně vypadalo,“ odpovídá bez dlouhého přemýšlení na otázku, co jej motivuje k tomu, aby se i s rodinou zapojil do dobrovolného úklidu.

Sám má k přírodě a její ochraně blízko. Už jako kluk jezdíval s ochránci například na Pustevny vysazovat stromky.

„Asi to tedy mám v sobě už od dětství. A teď se to snažíme předat i našim dětem, aby to měli podobně,“ zamýšlí se Štěpán.

„My uklízíme prakticky celý rok. Vždy, když jdeme na procházku, máme s sebou pytel či igelitku a posbíráme, na co právě narazíme,“ doplňuje manžela jeho žena Hanka.

Přidanou hodnotu každoročního společného úklidu Ratiboře vidí v příležitosti setkat se s přáteli, sousedy a známými.

„Vždycky je sranda a pro děti je to dobrodružství a možnost být s kamarády. I když je pravda, že letos je to jiné,“ naráží na dosud platná vládní omezení týkající se shlukování většího množství lidí. „Ale co se celkové účasti týče, letos je to určitě nejsilnější ročník,“ zdůrazňuje Hanka Janíčková.