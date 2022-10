Jeho slova si první říjnovou sobotu dopoledne připomněli ve Vsetíně, kde byl v sousedství historické budovy Maštalisek nedaleko vsetínského zámku odhalen památník Františku Vavřínkovi. Vsetínský rodák, plukovník in memoriam, byl rovněž jedním z pilotů, kteří v řadách RAF bojovali. Churchillova slova vyřčená před sedmasedmdesáti lety tak právem patřila také jemu.

František Vavřínek se narodil 25. ledna 1914.

„Okouzlila jej vojenská technika a přestože jeho rodiče měli o jeho budoucnosti jinou představu, svého snu se nevzdal a stal se vojenským pilotem. Po útěku z okupovaného Československa se zapojil do bojů proti Německu v řadách RAF,“ připomněla v sobotu Lucie Strbačková, která slovem provázela sobotní slavnostní setkání.

Křesla starosty jsme se nevzdali, je to výsledek dohody, říká lídr ANO Bartoň

Vavřínek se během svého působení u 312. a 313. stíhací perutě zúčastnil celkem 79 ofenzívních akcí. Součet času, který strávil ve vzduchu při plnění bojových úkolů, činil 308 hodin a 25 minut.

„V srpnu 1945 se František vrátil zpátky do Československa. Vojenskou kariéru mu však ukončila změna politického systému a byl přinucen armádu opustit. Zemřel 26. července 1978 ve Vsetínské nemocnici a je pochován na zdejším hřbitově,“ doplnila Lucie Strbačková.

Připomněla také, že František Vavřínek je držitelem mnoha československých, polských i britských vyznamenání: mezi jinými Československého válečného kříže, Medaile za chrabrost, Československé vojenské medaile za zásluhy I. stupně, také Pamětní medaile Československé armády v zahraničí se štítkem Velké Británie, Polského kříže za chrabrost a mnohých dalších.

„Dnes tady spolu splatíme dluh společnosti člověku, který se významně zasloužil o znovuzískání svobody své země během druhé světové války,“ dodala Strbačková.

O vznik památníku, jehož slavnostnímu odhalení přihlížely desítky lidí, se zasloužila firma Aeroteam Vsetín ve spolupráci s radnicí a dalšími donátory.

Památník je situovaný nedaleko místa Vavřínkova rodiště pod budovou Maštalisek na Horním městě. Má tvar směrovky stíhacího letounu Spitfire, na kterém Vavřínek v Británii létal. Autorem návrhu památníku je vsetínský architekt Milan Chlápek.

Vsetínské děti uložily broučky k zimnímu spánku. Podívejte se!

Vedle památníku je také tablo připomínající mnoho dalších příslušníků RAF z Valašska.

„Všichni, kdo ode dneška budou procházet tímto místem, si připomenou, že svobodu je třeba bránit. Památníkem vzdáváme hold Františkovi Vavřínkovi i všem pilotům z okolí Vsetína. Bude natrvalo připomínat, co udělali pro to, abychom tady my dneska mohli být,“ řekl starosta Vsetína Jiří Růžička.

„Je až s podivem, jak jsme v našem národě dokázali zacházet se svými hrdiny. Dokázali jsme je odsunout do ústraní a tvářit se, že jsou zapomenutí a nic významného neudělali. O to významnější, je tento okamžik. Je důležité připomínat si lidi, kterým není lhostejná svoboda, demokracie, mír a jsou ochotní za tyto hodnoty bojovat osobní účastí přímo ve válečném konfliktu,“ zdůraznil starosta.

Odhalení památníku svého otce přihlížel v sobotu ve Vsetíně také syn Františka Vavřínka Michael, který žije ve Velké Británii.

„Jsem velmi šťastný, že má tatínek pomník ve Vsetíně. Jako všichni lidé měl v Československu v 50. letech velmi těžký život. V té době měla většina lidí strach s tatínkem jen mluvit. Protože mít styky se Západem – i minimální – byla velmi nebezpečná věc,“ připomněl Michael Vavřínek.

Jeho otec měl podle něj štěstí, že nebyl ve vězení.

„Ale někteří jeho kamarádi letci v padesátých letech ve vězení byli. Teď je vše jinak. Vidím, že otec je slavný občan Vsetína a jsem za to velmi rád. Protože otec a jeho kamarádi byli velcí vlastenci, co bojovali i za naši dnešní svobodu,“ dodal Michael Vavřínek.

Stromy, socha, fontána i pítko. Oprava náměstí v Meziříčí skončila

Iniciátorem pořízení památníku Vítězslav Klímek ze společnosti Aeroteam připomněl, že v Československu byla před 2. světovou válkou velice silná komunita vojenských pilotů.

„Když válka vypukla, dva a půl tisíce z nich uteklo různými cestami do Anglie. Zejména v první fázi bitvy o Británii byli obrovskou oporou. Bohužel každý pátý se nevrátil,“ řekl Klímek.

Kdo byl František Vavřínek

František Vavřínek se narodil 25. ledna 1914 v chalupě č. p. 148 na Horním městě. Už od mládí se toužil stát letcem. Po vyučení elektromechanikem v továrně Josefa Sousedíka v roce 1932 si podal přihlášku do Školy leteckého dorostu v Prostějově. V létě 1934 ukončil výcvik a byl zařazen k 9. letce Leteckého pluku generála-letce M. R. Štefánika v Piešťanech, kde byl začátkem roku 1936 jmenován polním pilotem letcem.

Absolvoval stíhací výcvik a poté byl přidělen k 39. letce stejného pluku v Piešťanech. Po obsazení Československa německou armádou odchází Vavřínek ilegálně do Krakova a v létě roku 1939 se stává příslušníkem polského letectva.

V roce 1941 se dostává na Střední východ a poté do Anglie, kde se po přeškolení na britskou vojenskou techniku hlásí 10. března 1942 u 313. čs. stíhací perutě vyzbrojené letouny Spitfire. Od 7. listopadu 1943 je příslušníkem 312. čs. stíhací perutě, kde působí až do konce jara 1944, poté krátce působí u 84. Group Support Unit.

Téměř měsíc po invazi spojeneckých vojsk v Normandii je operačně zpět u 313. čs. stíhací perutě, kde slouží do konce války. Dne 17. července 1945 se vrací do Prahy.

Vavřínkovo působení v poválečném československém letectvu netrvalo dlouho a v roce 1950 byl nucen jako „politicky nespolehlivý“ armády odejít a živit se různými profesemi. Žil i nadále se svou rodinou na Vsetíně, jeho anglický syn Michael jej zde často navštěvoval. Zemřel 26. 7. 1978 na Vsetíně a je pochován na místním hřbitově.