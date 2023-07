/VIDEO/ Na zpomalený průjezd Chřiby po frekventované silnici I/50 v katastru obce Staré Hutě, se budou muset připravit řidiči, kteří tudy pravidelně projíždějí.

Omezení dopravy ve Chřibech | Video: Pavel Bohun

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam totiž v několikasetmetrovém úseku opravuje propustky a povrch silnice a od pondělí 24. července tam mají začít řídit dopravu semafory. Doposud tam platilo omezení v podobě snížené povolené rychlosti na 30 km/h.

„Ačkoliv jsme původně avizovali, že kyvadlový provoz bude nutný jen po dobu jen zhruba dvou týdnů, nakonec budeme muset semafory ponechat po celou dobu opravy, tzn. do listopadu. Důvodem je zajištění bezpečnosti našich pracovníků a řidičů,“ sdělila mluvčí ŘSD ve Zlínském kraji Lucie Trubelíková.

VIDEO: Třímetrový vodník od řezbáře Krhovského hlídá přehradu v Horním Němčí

V místě prací ve zúžených jízdních pruzích podle ní často docházelo k velmi nebezpečným situacím, kdy byli v ohrožení jak pracovníci ŘSD, tak řidiči.

Obavy z nasazení semaforů v souvislosti s následným objížděním tohoto omezení přes Staré Hutě přiznala starostky obce Sylvia Kočířová.

„Lidi když vidí na I/50 semafory a nechce se jim čekat až jim naskočí zelená, tak se to snaží objíždět lesní přípojkou přes Staré Hutě, kde nám takto zvýšený provoz ničí obecní komunikace. Chystám se to ale řešit a zajistit nějaké omezení vjezdu k nám do vesnice,“ řekla Deníku Sylvia Kočířová.