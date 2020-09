Vedení jedné z nejstarších vsetínských základních škol v sídlišti Trávníky zvažovalo, že doporučení ministerstva zdravotnictví vyhoví, pak ale rozhodlo opačně.

„Máme minimum nemocných žáků ve škole a i vzhledem k tomu, jaká je po této stránce situace v celém okrese Vsetín, volno nevyhlásíme. Byl by to také problém pro rodiče. Rozhodnutí by vyvolalo spíše více negativní reakce,“ vysvětlil ředitel školy Libor Slováček.

Důrazně poukázal na nesystémovost a nekoncepčnost.

„Rozhodnutí se mají činit v koordinaci ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství a krajské hygienické stanice, popřípadě krizového štábu. Měli by zasednout, projednat to, co považují za užitečné v koronavirové době a vydat jasné stanovisko,“ míní.

„Je třeba nastavit jednoznačná pravidla a zvolit systém jak postupovat při jakých počtech nakažených a dalších ukazatelích. Na základě toho by až pak měli rozhodovat ředitelé. Tyto věci měly být dávno vykomunikované, myslím, že času na to bylo dost. Toto jsou jen výkřiky do éteru,“ dodal Slováček.

Špatnou komunikaci s nejvyššími resorty kritizuje šéf další vsetínské školy Petr Kořenek.

„Nemůžu vyloučit, že nový ministr má pravdu. Ale opět mi jeho sdělení volali kolegové, protože jsem nesledoval jeho tiskovou konferenci. Copak nikdy neskončí řízení státu v krizové situaci prostřednictvím tiskových konferencí?“ ptal se nespokojeně ředitel Základní školy Luh.

Se stejným problémem se potýká ředitel jedné z největších vsetínských škol na sídlišti Sychrov.

„Rodiče nám volají, co se bude dít a my ještě ani nevíme, o co jde. Pokud nesledujete nepřetržitě zprávy, není šance. Ministerstva musí dávat takové věci vědět dopředu,“ zlobil se Michal Molek.

Ředitel uherskohradišťské základní školy Za Alejí odůvodnil rozhodnutí neudělit páteční ředitelské volno mimo jiné tím, že opatření, která v tamní škole panují, zajistí řízený kontakt mezi dětmi.

„Podle mě je riziko srovnatelné s tím, když se děti potkají venku. Epidemiologická situace v naší škole je v tuto chvíli stabilní, máme jednu třídu v karanténě. Jsme rádi za každý den, kdy mohou být děti ve škole, protože nevíme, co přinesou následující dny,“ prohlásil Vratislav Brokl.

Obavy z plošného uzavření škol vyjádřila ředitelka Základní školy Kvítková ve Zlíně Jarmila Müllerová.

„Může nastat i tato situace. Proto chceme učit, co to dá. Využíváme aktuálně prostor venku, dokud je krásné počasí. Uvnitř musí mít žáci roušky, na druhém stupni dokonce i při vyučování. Venku mají děti rozestupy a mohou se učit bez roušek. Výuka venku je to nejlepší, co pro ně můžeme udělat,“ sdělila Deníku.

S pátečním volnem by podle ní nesouhlasily ani děti.

„Dokonce nás naši žáci prosili, ať jim výuku umožníme. Také rodiče by nebyli spokojení, jsou rádi, že můžou děti posílat do školy,“ dodala ředitelka.

Rodiče dětí s rozhodnutím ředitelů volno nevyhlašovat sympatizují.

„Konečně někdo, komu to myslí logicky a kdo se hned nepodělá z ministra. Děcka si už užily volna až až!“ napsala například na sociální síti Pavla Grohmannová.

„Děkuju, za Vaše rozhodnutí!“.

„Neuvěřitelně nesystémové řešení. Jaký smysl má zavřít školu na jeden den?“.

„Obrovský respekt pane řediteli, zase vláda a nový ministr udělali unáhlený a nedomyšlený krok,“ zněly další reakce.

Martina Štosková z Kostelce u Zlína na dotaz Deníku odpověděla.

„Ředitelské volno na pátek by mi hodně vadilo, protože k tomuto rozhodnutí nevidím jediný rozumný důvod. Je pravda, že jeden den by až taková komplikace pro mě nebyla na rozdíl od trvalejšího zavření škol s distanční výukou, se kterou zásadně nesouhlasím. Naštěstí je náš ředitel člověk se zdravým rozumem a ve středu oznámil, že škola v pátek normálně bude,“ komentovala maminka prvňáčka ze školy ve Štípě.

Některé školy ve Zlínském kraji ale nemají na výběr. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje musela od středy začít vyučovat distanční formou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Od minulého čtvrtka je zcela uzavřená základní škola v Rajnochovicích.

KHS řešila v minulém týdnu sedmatřicet škol v souvislosti s problematikou COVID. „Z tohoto počtu jsme uzavřeli dvě školy rozhodnutím. Další školy případně třídy si uzavřel sám zřizovatel, popřípadě ředitel školy,“ uzavřela Vendula Ševčíková, vedoucí kanceláře ředitele KHS Zlín.