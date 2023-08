Tomu předcházelo hromadné podání výpovědí dvaceti lékařů kvůli sporům právě s bývalým ředitelem.

Jak vypadala a fungovala nemocnice při vašem nástupu? Hrozilo tehdy nějaké omezení péče?

Ještě před mým příchodem do PNKM mě navštívili lékaři, kteří tehdy hromadně podali výpovědi. Řekli, že pokud nastoupím, své výpovědi stáhnou. Byla zde komplikovanější komunikace mezi managementem a lékaři. Co se týče narušení kontinuity zdravotní péče, nic nehrozilo. Lékařský personál je momentálně stabilizován a dokonce i přicházejí noví mladí lékaři. Je jen otázkou, zda by na stávající počet lůžek nebylo v budoucnu vhodné mít více lékařů nebo i zdravotnického personálu.

Co však vyžaduje řešení a na co mne upozornil i bývalý pan ředitel, jsou dlouhodobě neřešené havarijní stavy a zanedbaná infrastruktura celé nemocnice. V tomto ohledu je zde velký prostor pro dlouhodobou a především promyšlenou revitalizaci a přestavbu areálu. Jen zmíním, že v havarijním stavu je například kotelna, kanalizace, přívod elektřiny, požární hlásiče, kuchyň a řada dalších objektů je mnohdy na hraně své životnosti a neodpovídá tomu, aby zde byla poskytována léčba ve třetím tisíciletí.

Už jste na to nějak reagoval a učinil nějaké změny? Nebo to berete tak, že se snažíte nemocnici pouze udržovat pro nové vedení?

Přemýšlím nad tím tak, jako bych tady měl být napořád. A to nezávisle na tom, jak dlouho tady reálně budu. Považuji to za správné a logické. Svou roli v řízení organizace vnímám tak, že já bych měl být tím, kdo vykomunikuje a sjednotí energie jednotlivých lidí, správně je namotivuje a vytvoří prostředí, aby tady mohli pracovat a věci co nejlépe posouvat.

A co se týče těch konkrétních změn?

Neděláme nějaké kroky, které budou líbivé a rychle se projeví. Spíše se snažíme dělat koncepční změny a nemocnici nasměrovat na dlouhodobou trajektorii s jasnou vizí jejího rozvoje a fungování. Úzce to souvisí s tím, že se v těchto letech vytváří nová koncepce pro poskytování psychiatrické léčby pro celou republiku.

Chci proto napřed najít konsenzus mezi místními zdravotníky, Ministerstvem zdravotnictví a vedením České psychiatrické společnosti, jak by PNKM měla vypadat třeba za deset let a jakou cestou se k tomu dostaneme. Na základě toho vypracujeme plán rozvoje infrastruktury - jak by se měla postupně přebudovat. Dnes pracujeme s takovou hlavní verzí, že se postaví nový pavilon, kde budou minimálně čtyři akutní oddělení, akutní příjem a diagnostický komplement. Poté se mohou jednotlivé pavilony postupně měnit a přebudovávat. Znamená to nejspíš zmenšení lůžkové kapacity a jejich vnitřní přestavbu. Domnívám se ale, že dnes je vhodná doba areál nemocnice posunout do třetího tisíciletí nějakou promyšlenou přestavbou.

Mimo těchto koncepční věci jsou zde i zmíněné havarijní situace. Budeme se je snažit vyřešit, jak nejrychleji to půjde. Velká část z nich je řešitelná v řádu měsíců.

Proč podle vás bývalé vedení neřešilo ony zmíněné havarijní stavy?

Já jsem si minulost zavřel. Nedívám se dozadu. Dívám se naopak dopředu a přemýšlím, jak nemocnici posunout. Na druhou stranu, takový stav, jaký tady je, by zde prostě být neměl. To znamená, že něco v minulosti bylo opomenuto. Co se týče infrastruktury, je třeba reagovat na to, jak stárne a jak se vyvíjí různé normy. Není tady třeba ani dostatečný přívod elektřiny do areálu. Jsou zde staré přípojky. A to je všechno, co se musí vyřešit. Avšak je třeba to udělat koncepčně a už rovnou s přesahem do budoucnosti. Nemá cenu jenom lepit díry. Nemocnice má totiž neskutečný potenciál, je to krásný areál, jsou tady velmi motivovaní zaměstnanci a je to i významná součást Kroměříže.

Několikrát jste zmínil, že je potřeba nemocnici posunout. Našel jste v tomto ohledu shodu i se zaměstnanci? Když totiž došlo na hromadné výpovědi, bývalý pan ředitel Polák zmiňoval, že je to tím, že se tady zaváděly změny a že se s tím z jeho pohledu zaměstnanci nedokázali ztotožnit….

Na koncepci, jak má PNKM vypadat, se musí podílet hlavně zaměstnanci. Oni to vytváří, já to spíše jen moderuji. Je tady jednoznačný souhlas, že cestou není přebudovávat akutní oddělení v těch stávajících budovách, ale že by se mělo vystavět nové. A v tom už je předběžný soulad i s ministerstvem a s Českou psychiatrickou společností. Tudíž to chceme dotáhnout co nejdříve a udělat takové kroky, aby se akutní oddělení mohlo co nejdříve začít stavět.

Prošel jsem už mnohé z místních primariátů a řekněme, že u toho, co je často kritizováno ve stížnostech nebo nálezech kontrolních orgánů, je obecná shoda, že to posuneme a dostaneme na standardní stav. Spolupráce s místními lékaři a zdravotnickým personálem spolupráce se mi jeví jako velmi férová a zdravá.

Společně s bývalým ředitelem odešli také všichni náměstci. Už na jejich místa přišel někdo nový?

Odešlo v podstatě celé bývalé vedení…Každá nemocnice má dva základní pilíře. Jedním je zdravotnictví – tedy lékaři a zdravotnický personál a druhým je podpůrný systém – ekonomika, provoz, obchod a tak dále. Tedy odbory, které vytvářejí podporu, aby se zde mohla poskytovat léčebná péče. V zásadě je tady nyní náměstkyně léčebné péče, náměstkyně pro nelékařské obory a krizový management. Byli konsenzuálně zvoleni zaměstnanci, mají jejich podporu.

Co se však týče nezdravotnické části, ta zde aktuálně není. Nebyl tady nikdy právník, vše je nasmlouváno nějak zvenku. Nebylo tady adekvátní obchodní oddělení, není tady ekonomické ani provozní oddělení. Vyřešili jsme to tak, že na tyto pozice jsou zde na částečný úvazek vyčleněni lidé z FNOL a v zásadě zde tento tým přináší veškeré know-how a procesy. Myslím si, že během tří měsíců by se procesně a fungováním všechny tyto odbory měly dostat na úroveň FNOL. A od září začneme hledat odborníky na pozice, které bude třeba obsadit.

O kolika lidech z FNOL se bavíme?

Dneska je to asi sedm lidí na klíčových pozicích – například na právním a ekonomickém oddělení a tak dále.

Rozumím tedy správně, že nový ředitel si nebude moci dosadit do vedení „své“ lidi?

Já jsem ještě nejednal s panem ministrem o konkrétních krocích, jak nemocnici předat novému vedení. Rozhodující pro budoucnost nemocnice bude nový statutární zástupce, který vzejde z výběrového řízení. Každý nový šéf má rozhodně právo si přivést do vedení lidi se kterými chce spolupracovat. Na druhou stranu považuji za nezbytné doplnit pozice, které aktuálně tady chybí. Je však obtížnější někoho sehnat, když mu nemůžeme garantovat, že bude v souladu s novým ředitelem.

Ministerstvo avizovalo, že výběrové řízení na nového ředitele vypíše po prázdninách. Kdy by se reálně mohl ujmout funkce?

Popravdě nevím, jaká je časová představa pana ministra. Já věřím, že by to mohlo být do konce tohoto roku.

Vy osobně jste nezvažoval, že byste se o toto místo ucházel nastálo?

Když mi volal pan ministr s návrhem, abych tuto nemocnici po nějaké překlenovací období vedl, tak jsem to považoval za něco, co mě bude rozptylovat a bude přítěží navíc. Musím ale říci, že po měsíci tady, to považuji za velmi zajímavou zkušenost. Je to i díky energií lidí, kteří zde jsou. Vždy se tady velmi těším. Z dlouhodobého hlediska by však nemocnice měla mít vlastní vedení.

Jak se vám daří skloubit vedení dvou nemocnic?

Musím v tomto ohledu rozhodně poděkovat svým spolupracovníkům, kteří přijali to, že se budou podílet na přenesení našich zkušeností do PNKM a kteří řeší problémy i této nemocnice. Co se týče FNOL, funguje zcela standardně, veškeré procesy tam jsou dlouhodobě zaběhlé a není to žádnou komplikací.

Vraťme se ještě k výběrovému řízení na nového ředitele. Budete mít při něm nějaké slovo?

Já to předpokládám, ale nevím to jistě. Výběrové řízení vypisuje ministerstvo a komisi jmenuje pan ministr. Z logiky věci vyplývá, že bych mohl být členem výběrové komise.

Ideální by bylo, kdyby se přihlásilo několik kvalitních kandidátů a kdyby někdo už byl s nemocnicí blíže seznámen a zapracoval se. Prozatím to ale nijak zvlášť neřeším. Dal jsem si vnitřně za cíl to tady během tří měsíců stabilizovat, posunout procesy dopředu a dostat nemocnici zcela do souladu s legislativou s ohledem na to, jak se vše soutěží, jak jsou uzavřeny smlouvy, zda jsou v registru smluv a tak dále.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. (* 11. 4. 1965)

Roman HavlíkZdroj: Deník/Jiří KopáčVystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a dále se ve svém studiu úzce specializoval na chirurgii.

Od roku 2012 je ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc. Přednáší a publikuje doma i v zahraničí, hovoří čtyřmi jazyky (angličtina, němčina, francouzština a ruština).

Od 1. července 2023 je pověřen řízením Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.