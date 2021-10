Pro město Vsetín je stavba významná i z dalších důvodů. Na novou okružní křižovatku u Kotova totiž naváže stavba nové přístupové silnice do sídliště Rokytnice a přes Lapač k plánovanému novému záchytnému parkovišti za vlakovým nádražím.

Vybudování rampy Mostecká přijde na více než 151 milionů korun bez DPH. Hotová stavba má být uvedena do provozu v roce 2024.

„Motoristé jedoucí od Valašského Meziříčí a směřující do centra Vsetína nebo na Zlín sjedou ze silnice I/57 vpravo po rampě k nové okružní křižovatce. Ti, kteří naopak z centra města nebo od Zlína míří k Ústí, vyjedou od okružní křižovatky u Kotova po připojovacím pruhu na silnici I/57. V obou případech odpadne nebezpečné odbočování vlevo, které je nyní tím největším problémem,“ popsal už dříve starosta Vsetína Jiří Růžička.

Největším úskalím křižovatky v její dnešní podobě jsou scházející připojovací pruhy k výpadovce na Zlín (I/69). Řidiči přijíždějící od Valašského Meziříčí nyní musí do Vsetína vjíždět odbočením doleva, tedy křížením protisměru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.