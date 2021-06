Radek Vondráček tvrzení o aktivní spolupráci s lichváři ihned na svém facebooku dementoval a zvažuje právní kroky proti autorům článku či vydavatelství Hospodářských novin. Deník oslovil krajské lídry politických stran a požádal je o reakci na kauzu.

Radka Vondráčka se nepodařilo Deníku zastihnout. Vyjádření za hnutí ANO poskytl přední představitel ANO v kraji, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Radim Holiš,

ANO, hejtman Zlínského kraje

Radim HolišZdroj: Deník / Martin Mrlina„Případ v Hospodářských novinách jsem četl. Líbily se mi rozumné komentáře lidí, kteří psali, že s tím nemohl mít Radek nic společného, protože jeho společnost poskytovala například úkony, u kterých se advokát o klienta vůbec nemusí zajímat. Řekněme ověřování smluv. Vzhledem k tomu, že se navíc jedná o případ z roku 2012, považujeme současnou mediální kauzu pouze jako předvolební útok proti Radkovi. Mluvili jsme s ním osobně, obhájil se na facebooku. Pro nás je to uzavřená věc. Radek je lídrem do voleb za všechny čtyři okresy. Čekáme jen na potvrzení předsednictva strany, ale nepředpokládám, že by nastala nějaká změna.“

Ondřej Benešík

lídr kandidátky SPOLU

Ondřej BenešíkZdroj: Deník / Karásek Jan„Ke kauze nemám dost informací. Obecně platí, že každá profese, včetně advokáta, se musí dělat v mezích zákona. A nemyslím si, že by Radek Vondráček dělal něco nezákonného. Druhá věc je, do jaké míry je to slučitelné s morálkou a etikou. U poslance obzvláště. A jak je to popsané v článcích, je to eticky velmi pochybné. Jako poslanec má určitý vliv na to, jak exekuce vypadají. Je otázka, zda dokáže skloubit svůj nestranný pohled na věc a svůj byznys.“

František Elfmark

lídr kandidátky koalice České pirátské strany a STAN

František ElfmarkZdroj: Deník/Michal Sladký„Vycházím jen z toho, co jsem četl v médiích. Jiné zdroje nemám. A vnímám to tak, že ze své pozice právníka musí podávat právní úkony komukoliv. Ale na druhou stranu je zarážející, že si s těmi lidmi tyká. Kolegové z Kroměříže mi sdělili, že je veřejně známé, že se spolu znají. Takže asi ta pravda bude někde na půli cesty. Určitě to ale není součást předvolebního boje. Všechno co vyskočí pár měsíců před volbami se bere jako předvolební boj. Nicméně, to že je v zjištění Hospodářských novin kus pravdy, je holý fakt. Tak to prostě je.“

Marie Pěnčíková

lídr kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy

Marie PěnčíkováZdroj: Archiv KSČM„Nechci se k tomu moc vyjadřovat, protože ctím presumpci nevinny. Chápu, že kolega Vondráček je advokát a jeho firma může zastupovat i tu zápornou stranu. Informace, které se objevují v médiích, považuji za ne úplně lichotivé a za hranou advokátní praxe. Na druhou stranu vím, že novináři občas dokážou zveřejnit ne zcela přesná fakta, dokážou věci vytrhnout z kontextu. Ale čekala bych, že k tomu pan předseda zaujme nějaké stanovisko. Obzvlášť, když jejich hnutí má v předvolebním programu zastavení korupce, zastavení lichvy, soukromých exekutorů a podobně. A teď se ukazuje, že jeden z členů hnutí by se sám mohl na něčem takovém podílet. Jestli je to pravda nebo není nechci předjímat, protože už jsme byli svědky vyfabulovaných kauz.“

Alena Gajdůšková

lídr kandidátky ČSSD

Alena GajdůškováZdroj: Archiv političkyNezlobte se, k tomuto případu se vyjadřovat nebudu. Nemám zatím dostatek informací, abych k tomu zaujala nějaké stanovisko.

Pozn. Deník chtěl oslovit i lídra za politickou stranu SPD, ale ta nemá prozatím svého lídra zvoleného.

Deník oslovil lídry stran, u kterých podle posledního volebního průzkumu existuje reálná šance, že se dostanou při parlamentních volbách do Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky.