Kalendář si lze objednat na webu vzperacky.cz, aukce snímků se pak koná na facebookové skupině s názvem Dražba pro Konto Bariéry – Lukáše. Peníze se vybírají prostřednictvím Konta Bariéry, kde se zatím dalo dohromady 65 000 z plánovaných 350 tisíc korun.

Jaký je příběh Lukáše?

Ahoj, jsem Lukáš, ale všichni mi říkají "Polči". Pocházím ze Zlína, kde jsem se před 25 lety narodil skvělé mamce a taťkovi. Narodil jsem se bez části ruky a nohy. Ale nikdy mi to nevadilo. Vždy jsem si snažil sám sobě dokázat, že zvládnu vše, co mí vrstevníci a kamarádi. Takže jsem se učil jezdit na kole, hrát fotbal, lozit po stromech, a později kouřit na tajňačku cigarety (před našima pst, jo?!). Hodně jsem i plaval. Vlastně tak moc, že jsem se proplaval až do paralympijské reprezentace a byl jsem druhý nejlepší plavec v česku ve své kategorii. V 18 jsem toho nechal a později se začal věnovat jinému sportu, který dnes již miluji. Cvičení - fitness, chcete-li.

Když mi bylo nějakých 22, tak jsem začal své pokroky v tomto sportu zveřejnovat na sociálních sítích a setkal jsem se s velkým úspěchem u lidí. Velmi mě to motivovalo makat na sobě ještě více a ještě více lidem přiblížit, jak se dá vyrovnat s takovýmto postižením, jak se dá sportovat a žít skvělý život, i když máte jen jednu ruku a jednu nohu. Začal jsem natáčet i motivační videa na youtube, což mě začalo fakt hodně bavit. Před kamerou se dnes již cítím jako doma. Poslední dobou se začínám věnovat své druhé vášní - hudbě, konkrétně rapu. Mám v šuplíku desítky motivačních skladeb, které začínám postupně vydávat do éteru. Vždy jsem chtěl být zpěvákem, takže si plním svůj sen. Jednou vyprodám O2 arenu! :)

Když se zamyslím, co bych dělal s bionickou protézou ruky, kdybych ji měl, odpověď zní VŠECHNO! Mrzí mě, že každý, kdo se narodil bez ruky, nebo o ni přišel nehodou či v důsledku nemoci, nemá možnost dostat bionickou protézu. Jednou budu velmi bojovat za to, aby tomu tak bylo! Každopádně do té doby mi můžete s mým velkým snem pomoci pouze Vy!

Zapojte se do aukce

České vzpěračky se snaží Lukášovi pomoci aukcí svých snímků. Tato možnost je ještě do úterý 8. září. Odkaz na ni je zde: https://www.facebook.com/groups/2371236096517942

V "postapo" stylu

Snímky jsou součástí dalšího sexy kalendáře, kterými se sportovkyně proslavily. I když letos je trochu jiný.

„V kalendáři 2021 je 12 vzpěraček. Podobně jako v dřívějších ročnících je vždy jedna velká umělecká fotografie, letos v netradičním, divokém "postapo" stylu, a v rožku malá fotografie stejné modelky ze vzpěračských závodů.

Kalendáře jsou nástěnné, měsíční. Jsou ve formátu A3, na kvalitním, těžkém křídovém papíře, mají 14 stran, hlavní stránka je s lakem, takže odolná vůči oděru. Každý zvlášť jsou kalendáře zabaleny v průhledné fólii, která je chrání při přepravě. Fotilo se v bunkru VZA Brno Horákov a na bývalé raketové základně Bratronice. Letos fotil opět David Nogol. Spolupracovali jsme s Nuclear Valkyries, a za vizáž vděčíme hlavně Elišce Heřmanské a Tomáši Kelnarovi.

Věřím, že se Vám fotky budou opět líbit, a najdete si svoji favoritku,“ lákají vzpěračky.