Informační centrum, místo k odpočinku, veřejné záchody a další výhledy na srdce Beskyd nabízí nově návštěvníkům Brána Pusteven. Nízkopodlažní budova tvořící přirozený předěl mezi parkovištěm a areálem Pusteven poprvé otevřela v pátek 12. prosince.

Nová Brána Pusteven se otevírá turistům. 12. ledna 2024. | Video: Dominik Pohludka

Nový objekt vznikl s cílem zvýšit pohodlí návštěvníků. Nízká a na první pohled nenápadná dřevostavba nabízí velkorysý prostor doplněný ochozem, který bude přístupný turistům a který nabídne nové výhledy do krajiny.

Celý objekt má zatravněnou střechu a na jeho stavbu byl použitý stavební materiál, který odpovídá nejen regionu, ale i náročným podmínkám Pusteven – tedy dřevo, sklo a kámen.

Stavba je ze dvou stran prosklená a nabídne skutečnou průchozí bránu, která je vyústěním jediné příjezdové cesty z Prostřední Bečvy na Pustevny. Celé prostranství je vydlážděno kameny a vznikla i točna pro autobusy, stávající parkoviště zůstalo zachováno.

Noemova archa na Pustevnách. Na ledové sochy použili řezbáři přes 40 tun ledu

„Dnes jsme zahájili provoz. Zatím zde budeme nabízet pouze reklamní předměty. Sortiment se do budoucna ale nejspíš rozšíří. Do budoucna by zde moha být také například kavárna. Vše se ale bude vyvíjet časem,“ prozradila Deníku Kateřina Jouzová, která má v nové stavbě na starost informační centrum.

Brána Pusteven bude fungovat celeročně. „Otevírací doba se však bude měnit podle sezony,“ dodala Jouzová.