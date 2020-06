Bohouš

Kříženec špringeršpaněla, který k nám byl odložen poté, co mu zemřel majitel. Byl zvyklý na život na dvorku, takže bychom jej doporučovali spíše do domu se zahradou. Bohouš už je u nás druhým rokem a na první pohled se každému líbí. Dokáže se přes mříže lísat, nechat se hladit, ale bohužel se již dvakrát stalo, že z ničeho nic se ohnal. Ošetřovatelky ho pouštějí do areálu, vodí ho na vodítku do výběhu, ale mimo areál zatím nechodí, protože si nenechá nasadit koš. V jeho případě je to bohužel nevyhnutelné, protože o něm víme, že v nepředvídatelných situacích může zareagovat ostře a po člověku se ohnat. Chce to s ním pravidelně pracovat. Zdroj: Útulek pro opuštěná zvířata Zlín Vršava. Foto zdroj:Útulek pro opuštěná zvířata Zlín Vršava.

