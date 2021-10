„Obce z celého kraje nám potvrdily, že účast voličů je vysoká. Lidé chodili hodně k volbám. Vypadá to na vyšší účast než v minulý parlamentních volbách. Uvidíme, jaká čísla budou v sobotu. Vyvíjí se to hezky,“ uvedla za Zlínský kraj koordinátorka Pavlína Nováková.

„Přišlo volit hodně mladých lidí, tak do 35 let,“ potvrdila i předsedkyně volební komise ve Vysokém Poli Žaneta Machů.

„Je to v našem zájmu prosazovat věci, které jsou pro nás důležité. Jako například dostupné bydlení. Proto jsem při výběru vycházel z volebních programů stran. Udělal jsem si vlastní volební kalkulačku, sledoval jsem i debaty politiků,“ uvedl například devatenáctiletý student Patrik Richvalský ze Zlína.

„V Kroměříži přišlo k volebním urnám 9 646 voličů, to znamená účast 42 procent,“ doplnil.

Na Vsetínsku byla v pátek ve 20 hodin největší volební účast v nejmenším volebním obvodu v Semetíně, a to 46,7 procent.

„Při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 byla volební účast k 19. hodině 29, 69 procent,“ seznámil mluvčí města Zlín Tomáš Melzer.

„Lidé tady stáli fronty, celý den chodí volit. Je to skvělé a v pořádku, občané by měli volit,“ ocenila zájem voličů.

Možnost volit má v kraji celkem 497 tisíc voličů v 685 volebních místnostech. Co se týká jejich zájmu, zaevidovala města a obce daleko vyšší volební účast, než bývá obvyklé. Například v největším sídlišti v kraji , kterým jsou Jižní Svahy ve Zlíně, hlásili volební komisaři účast voličů, která se pohybovala okolo 40 procent.

Volby do Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021 na Zlínsku. | Foto: Deník/Jana Vozárová

Úderem čtrnácté hodiny se v pátek otevřely volební místnosti napříč republikou. Nové složení Parlamentu České republiky vybírají také lidé ve Zlínském kraji. K volebním urnám mohou vyrazit ještě v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.