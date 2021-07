Není tomu jinak ani v Lužné. „Stavba cyklostezky od Vsetína je velká akce, která určitě změní život i lidem v Lužné. Už nyní pozorujeme příliv cyklistů a turistů,“ netají starostka Lužné Radka Karásková.

Oživení cestovního ruchu a rozšíření možností cyklovýletů patří k vítaným pozitivům nové stezky. Naneštěstí má však zvýšený provoz i svá negativa.

„Bohužel už musíme řešit i to, že cyklisté jezdí rychle. Měli jsme tady i sražené dítě. Takže nyní hledáme cesty, jak takovým nehodám preventivně zabránit,“ přibližuje Karásková.

Vedení obce už se proto spojilo i s dopravním inspektorátem a pracovníky BESIP. Pomoci by mohly například značky, jež cyklisty upozorní, že projíždí místy, kde se mohou pohybovat (nejen) děti.

„Prozatím zvažujeme možnosti. Je jasné, že frekvence průjezdů se ještě zvýší, až bude hotová další část stezky dál na Lidečko,“ říká starostka Lužné.

Cyklostezka Bevlava vedoucí od Vsetína prozatím končí v Lužné u fotbalového hřiště. Dál prochází po místních komunikacích mezi domky. Končí žlutou cedulí, která ukazuje rovně a má navést na devět kilometrů vzdálenou Horní Lideč. Prozatím je zabalená v igelitu, aby nemátla. Cyklisté, kteří podle ní přesto jedou, končí v polích. Dál Bevlava zatím nevede.

O osudu další etapy, která bude pokračovat z Lužné přes Lidečko, Horní Lideč do Valašských Příkazů se mělo rozhodnout v půlce června. Zřejmě se tak stane až v červenci.

„Uvidíme, jestli naší žádosti o dotaci na stavbu vyhoví nebo ne. Je to padesát na padesát. Velkou roli hraje politický tlak, a také to, jestli bude více peněz na proinvestování se z krize, nebo jestli se začne šetřit. My jsme připravení, uvidíme, co bude dál,“ přiblížil Josef Daněk, předseda Sdružení obcí Hornolidečska, které má výstavbu valašské části Bevlavy „pod palcem“.