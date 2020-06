„V pátek přišlo jen pár desítek lidí. V sobotu v podstatě nikdo,“ hodnotí návštěvnost Tomáš Novosad ze vsetínského klubu Hexagon. Obdobně tomu bylo v klubu Star Club Flip ve Zlíně.

„Povolenou kapacitu 300 návštěvníků jsme nepřesáhli. Myslím, že dorazilo zhruba 250 lidí,“ svěřil se Milan Doležal ze Star Club Flip.

Důvodů nízké návštěvnosti bylo podle provozních hned několik. Nutnost nošení roušek, brzká zavírací doba či strach z šíření onemocnění lidi stále držel doma.

Situace okolo diskoték přitom byla na mnoha místech špatná už před koronou.

Lidé ve Zlínském kraji chodili na diskotéky jen velmi sporadicky. Jestli pandemie některému z hudebních klubů uštědřila poslední ránu se zatím neví.

Podobně jsou na tom další umělci a technický personál pohybující se kolem zajištění hudebního vystoupení.

VÝPOMOC DISKŽOKEJŮ A KLUBŮ

„Museli jsme zavřít v 23 hodin. To znamená vypnout hudbu už o tři čtvrtě na jedenáct. Standardně máme otevřeno do čtyř do rána. Lidi to nesli těžce. Starší ročníky přichází kolem deváté, desáté. V tomto případě to pro ně nemělo žádný význam,“ popisuje strasti z prvního víkendu Tomáš Novosad ze vsetínského Hexagonu.

Podle Novosada byla právě brzká zavíračka důvodem, proč mnozí nepřišli.

„Hudbu jsme vypínali o půl jedenácté. Lidé s tím byli smíření, avizovali jsme to dopředu,“ řekl Milan Doležal ze zlínského Star Club Flip, který má otevřeno běžně do páté hodiny ranní.

„Pokud se do příštího týdne podmínky ještě více nerozvolní, případně se neprodlouží otevírací doba, budeme mít o víkendu otevřeno jen jeden den,“ připustil Milan Doležal.

Situace nenahrává ani umělcům.

„Jsme v kontaktu s DJ, kteří u nás pravidelně hrávají. Už předem jsme se domlouvali, jak to bude vypadat po otevření. Ti kluci chtějí hrát, my chceme otevřít, ale ne za cenu toho, abychom kvůli jejich honorářům prodělávali,“ nastínil Milan Doležal.

Že si majitelé klubů vyjdou navzájem vstříc s diskžokeji si myslí i DJ Tomáš.

„Obě strany v posledních měsících trpěly. A protože spolu většinou spolupracují dlouhá léta, tak si vypomohou,“ míní Tomáš.

Počty již zrušených vystoupení jdou u některých DJ do desítek.

„Kolegové, kteří hrají v pátek i sobotu, jsou měsíčně o osm vystoupení chudší. Někteří přijdou o více, protože zvládají hrát za večer i několik vystoupení. Hrají hodinový set na party, pak se přesunou a hrají jinde. Za večer tak zvládnou třeba Brno, Olomouc a Ostravu. A pak jsou DJ, kteří odehrají jednu diskotéku v kuse od osmi večer do čtyř ráno,“ nastínil diskžokej Tomáš.

KONCERTŮ V KALENDÁŘI PŘIBÝVÁ

Zatímco diskotéky jsou na ústupu, nastal boom venkovních akcí, open festivalů, pivních festivalů, burgerfestů, foodfestů a dalších. I ty se však postupně ruší a přesouvají na příští rok.

„Většina DJ se hraním neživí. Není to jejich hlavní příjem. Naopak stavěči pódií, zvukaři, osvětlovači a další techničtí pracovníci na tom budou špatně,“ míní Tomáš, diskžokej s dvacetiletou zkušeností.

Velký propad samozřejmě zaznamenají také kapely.

„Letos přijdeme o 70 procent produkce. Nejenže jsme tři měsíce nehráli, ale ani léto nebude nijak nabité,“ zmiňuje člen kapely Reflexy Josef Lysoněk.

„Tento týden ještě kapela nehrála. Nejbližší vystoupení nás čeká 13. června,“ podotkl Lysoněk.

Naopak skupina Focus rock už jedno vystoupení za sebou má.

„Čekali jsme větší publikum. Lidé nepřišli, protože byla zima. Za čtrnáct dní to snad bude lepší,“ doufá Pavel Langer z Focus rock.

„Fesťáky se sice ruší, ale bigbíty zůstaly a ještě více se nakupily. Všichni se teď zbláznili. Je toho moc,“ hodnotí Langer.

Mnohdy za zrušení můžou také obecní samosprávy.

Město Zdounky například zrušilo pořádání všech veřejných akcí do konce roku.