„Práce začnou ze strany od Nádražní ulice, tedy od budovy VZP. Správa železnic na ně naváže rekonstrukcí sousedního železničního mostu přes Rokytenku,“ přiblížil starosta Jiří Čunek. Podchod má být dokončený nejpozději na začátku příštího roku.

V těsné blízkosti uzavřeného přejezdu dělníci dokončují stavbu silničního mostu přes Rokytenku, který propojí ulice Štěpánská a U Křivačkárny.

Přehled dopravních omezení od ledna 2023 platit v centru Vsetína: 1 - uzavřený žel. přejezd U Křivačkárny, 2 - uzávěra Nádražní ulice, 3 - uzavření části autobusového nádražíZdroj: se svolením město Vsetín

„Během února počítáme s jeho kolaudací, aby mohl být od března uvedený do provozu. Průjezd přes něj bude umožněn osobním vozidlům a dodávkám. Prostor zde bude i pro chodce a cyklisty,“ doplnil starosta.

V přednádražním prostoru, kde už odstartovaly práce spojené se stavbou parkovacího domu, začne Správa železnic od února budovat i novou železniční vlečku vedoucí podél Vsetínské nemocnice do areálu Lesů a statků Tomáše Bati.

Nahradí tu stávající. Navazovat bude nové vedení Nemocniční ulice, které bude realizovat město Vsetín.

Příjezd k nemocnici zůstane po celou dobu zachován.

„Město se v přednádraží připravuje na zahájení stavby podchodu, který pod Nádražní ulicí propojí Smetanovu obchodní galerii s právě budovaným dopravním terminálem. V tuto chvíli běží veřejná soutěž na zhotovitele. Pokud vše půjde podle plánu, začnou stavební práce během dubna,“ řekl starosta Čunek.

Obdobné platí v případě připravované stavby silničního mostu přes mlýnský náhon v zanádražním prostoru Na Lapači, vedle volejbalových kurtů.

„I tady běží tendr na zhotovitele, se zahájením prací počítáme v dubnu,“ dodal Jiří Čunek.

Most bude součástí nové přístupové cesty od místní části Rokytnice do zanádražního prostoru, v jejíž linii je již rozestavěný další most přes Rokytenku. V Rokytnici u polyfunkčního domu Kotovo se nová silnice napojí prostřednictvím budoucího rondelu na silnici I/69, tedy výpadovku na Zlín.

„Stavba této okružní křižovatky by měla začít v březnu pokládkou a přeložkami sítí po obou stranách komunikace. Bude probíhat ve dvou etapách. V každé z nich bude provoz v dotčeném úseku na silnici I/69 sveden do poloviny vozovky a doprava řízena kyvadlově,“ upřesnil starosta Vsetína.