Ministerstvo vnitra prověřuje postup hlasování o výstavbě nové krajské nemocnice.

Hlasování o největší investici v historii Zlínského kraje za osm miliard korun „prošlo“ o jeden hlas. V červnu, kdy o této investici hlasovalo ZZK, zase o jeden hlas neprošlo.

Kraji tak devět měsíců před volbami hrozí rozpadnutí koalice. Rozhodnutím stavět ve Zlíně novou krajskou nemocnici se již zabývá i Ministerstvo vnitra.

„Kraj popřel práva občanů, zastupitelů a místní samosprávy. Schválil miliardovou investici bez předložení jasných podkladů. Zařadil tento bod do programu nečekaně až v závěru zastupitelstva, takže o něm nevěděli občané ani místní samospráva, které se to významně týká, a dokonce ani řada členů zastupitelstva, s výjimkou 23 vyvolených,“ přiblížil některé důvody nesouhlasu například starosta Kroměříže Jaroslav Němec ve svém vyjádření.

Situace neunikla pozornosti Ministerstva vnitra, konkrétně jeho Odboru veřejné správy a kontroly, které se podobnými případy zabývá.

Deníku informaci potvrdil tiskový mluvčí úřadu Ondřej Krátoška. Podle něj podnět k prošetření postupu při hlasování ZZK o nové nemocnici však nikdo na odbor nepodal, jeho úředníci jednali ex offo, nebo-li z úřední povinnosti.

Projekt může dostat „stopku“

„Vycházíme pouze z podkladů, které jsou v tuto chvíli zdejšímu odboru známy z médií, aniž bychom blíže hodnotili jiné skutečnosti. Nedisponujeme totiž všemi příslušnými dokumenty, které se týkají zasedání zastupitelstva Zlínského kraje, které se konalo dne 16. prosince 2019,“ uvedl mluvčí s tím, že se Ministerstvo vnitra bude věcí zabývat v rámci své dozorové a kontrolní pravomoci nad samostatnou působností krajů ve smyslu zákona o krajích.

Podle mluvčího vyzval odbor Zlínský kraj k zaslání dokumentace a k relevantnímu vyjádření pro posouzení celé věci. Po jejich doručení a posouzení, určí pracovníci odboru, zda byl postup kraje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o krajích.

„Tyto kroky nemají na rozhodnutí ZZK odkladný účinek. Pokud by bylo však shledáno, že bylo v rozporu se zákonem, může dostat mnohamiliardová investice opět stopku,“ doplnil Ondřej Krátoška.

Hrozí rozpuštění koalice

V současnosti provází krok ZZS velké emoce a rozčarování z řad krajské opozice i koalice. Hnutí ANO po hlasování naznačilo, že může dojít z jejich strany i k opuštění koalice.

„Takové rozhodnutí však nemůžeme udělat sami. V polovině ledna je krajský sněm, na něm padne rozhodnutí, zda koalici na kraji opustíme či nikoliv. Musíme respektovat názor našich členů,“ uvedl také krajský lídr hnutí ANO Pavel Pustějovský.

Čunek: Hlasování bylo v pořádku

Kritika i šetření Odboru veřejné správy Ministerstva vnitra však vrásky hejtmanovi Zlínského kraje Jiřímu Čunkovi nedělají.

„Jsme si jistí, že hlasování proběhlo naprosto v pořádku. Vždy jsme postupovali tak, jak jsme měli,“ odpověděl na dotaz Deníku.

Podle něj se uskutečnilo nejméně osm setkání s občany ve všech okresech Zlínského kraje. Zastupitelstvo kraje o tomto bodu jednalo nejméně dvakrát. Problematikou nové nemocnice se podle hejtmana zabývaly i výbory.

„Nebylo už k tomu co říct,“ vysvětlil postup Jiří Čunek.

Podle něj i bývalé vedení kraje při jednání zastupitelstva několikrát rozhodovalo o mnohamilionových investicích v rámci mimořádných bodů jednání. „Opozici jsme překvapili. To ano. Ale o tom to je, abychom ji kladně překvapili,“ dodal hejtman

Do jednání byl prý zařazen bod, který se týkal srovnávací studie. Proto měli být zastupitelé na něj i na hlasování o nové nemocnici připraveni.

„Co se týká toho, že ANO chce jednat o tom, zda odejde, nemusí čekat do ledna. Ať odejdou klidně již v prosinci. Nás se to netýká, je to jejich věc,“ doplnil Jiří Čunek.

„Tohle vyjádření hejtmana nebudu komentovat, ale nepřekvapilo mě,“ reagoval za hnutí ANO Pavel Pustějovský.

Tomáš Goláň: Plánujeme vyhlásit referendum

Zlínský kraj V návaznosti na rozhodnutí o výstavbě nemocnice „na zelené louce“ plánuje senátor Tomáš Goláň vyhlásit krajské referendum o nové nemocnici.

„V lednu začneme sbírat podpisy s tím, že bychom jeho vyhlášení chtěli spojit s krajskými volbami,“ uvedl Tomáš Goláň.

„Pan Goláň byl vždy proti stavbě nové nemocnice. Přesto na veřejném projednání uvedl, že on osobně se jezdí léčit do fakultní nemocnice. Tak ať naši nemocnici nechá nám obyčejným lidem,“ reagoval hejtman Jiří Čunek.

„Hejtman při každém vystoupení tvrdí, že opravy a udržování stávající nemocnice stojí ročně kolem 100 mil. korun. Podíváme-li se do výročních zpráv, které má KNTB založeny na justice.cz, tak od roku 2013 až do roku 2016 činily náklady na opravu všeho majetku (tedy nejen budov, ale i vybavení) zhruba 53 mil. korun. V roce 2017 klesla částka na 31 mil. korun. V roce 2018 byla již ‚pouhých‘ 24 mil. korun,“ připomněl Tomáš Goláň

Podle něj nebude stát nová nemocnice deklarovaných osm miliard korun.

„Na zařízení nemocnice bude potřeba daleko více financí. Naopak značně jsou podhodnoceny inženýrské sítě a napojení na dopravní obslužnost. I pokud by se udržela cena 8 mld., kraj se dostane do velkých finančních problémů,“ vysvětlil Goláň.

Minusem projektu je podle Goláně i to, že nebyla předložena žádná studie, která by jasně definovala, kolik by stála oprava nemocnice stávající.

„Pan Goláň je ekonom, ale nerozumí chodu nemocnice. Jsou před námi investice za stovky milionů, jen aby KNTB nespadla lidem na hlavu,“ reagoval hejtman a dodal: „Do nákladů, které jsou uvedeny ve výroční zprávě nemocnice, není zahrnuto průběžné technické zhodnocení (opravy a investice),“ vysvětlil Jiří Čunek.

U senátora Goláně nevzbudil však důvěru ani způsob, jakým došlo k samotnému hlasování, kdy se o zařazení tohoto bodu rozhodlo až na zasedání samotném.

„Podezřelé je i to, že bez změny dostupných informací, bez studie na opravu stávající nemocnice, prostě bez jakékoliv změny podmínek, se zničehonic dva zastupitelé rozhodli hlasovat zcela opačně než na minulém hlasování,“ vysvětlil Goláň s tím, že stavbu nové nemocnice neměl nikdo ve volebním programu.

„Vůbec nevíme, zda novou nemocnici lidé chtějí. Stejně tak nebyla tato investice ani součástí koaliční dohody,“shrnul senátor důvody plánovaného referenda.