Přístavba školy se vydařila, oslavu bohužel zhatil covid

Jedenáct milionů korun investovali v Ratiboři do přístavby a modernizace místní základní školy. Už v roce 2019 se řemeslníci pustili do přístavby, budovali také novou počítačovou a jazykovou učebnu, rekonstruovali školní jídelnu, přistavovali výtah do budovy a škola je nyní kompletně bezbariérová.

Základní škola v Ratiboři. | Foto: DENÍK/Burda Michal

Stavební úpravy, na které sedmi miliony korun přispělo také ministerstvo financí, finišovaly vloni na jaře. „Smutné bylo, že se už po týdnu užívání zavřela. Děti si ji ani nestihly užít. Radost z toho, že se podařila krásná věc, kterou jsme potřebovali, nám s nástupem epidemie koronaviru trochu zhořkla,“ netají starosta Ratiboře Martin Žabčík. Situace byla o to smutnější, že právě na loňský rok připadlo 90. výročí založení školy. „Plánovali jsme oslavu, počítali jsme i s dnem otevřených dveří, aby se lidé podívali, co se ve škole postavilo. Nic z toho se nepodařilo. Ale třeba to ještě doženeme letos,“ zůstává optimistou starosta. Truhlářskou dílnu přestavěl na moderní pálenici. Splněný sen, říká Petr Daňa Přečíst článek ›