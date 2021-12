Vsetínská nemocnice dovrší 111 let své existence v příštím roce.

„Jistě by se více nabízelo oslavit sto desáté jubileum. Místo oslav jsme ale v roce 2021 usilovně bojovali s nemocí, pro kterou jsme si všichni zvykli používat označení Covid-19. Nemocnice byla místem bojů o životy řady pacientů. Mnohokrát vítězila nemoc, mnohokrát byli pacienti, ale i naši zdravotníci, poraženi. Rok nebyl vhodný pro oslavy. Byl vhodný k vyjádření díků a úcty nejen k práci zdravotníků, ale všech, kteří v nejhorším období nezištně pomáhali,“ řekla na úvod křtu historického kalendáře ředitelka nemocnice Věra Prousková.

Připomínku své historie si však nemocnice podle jejího vedení zaslouží. První z řady plánovaných je právě nástěnný kalendář.

„Chceme zavzpomínat na osobnosti, které se na činnosti nemocnice a na jejím rozvoji podílely. Chceme připomenout zdravotníky, kteří se vždy snažili dát pacientům to nejlepší, co bylo a je dostupné. Právě tito lidé jsou nejdůležitějším, co zdravotnictví a naše nemocnice má,“ dodala ředitelka.

Květoslava Hrabalová je jednou z lékařek, které celý svůj profesní život spojily se Vsetínskou nemocnicí. Na interním oddělení a ARO pracovala 48 let.

„Staré budovy, jak je vidím v kalendáři, evokují vzpomínky, sice dávné, ale nezapomenutelné. V nemocnici jsem poznala řadu osobností, kterých jsem si nesmírně považovala, všichni tady nechali své nejlepší síly,“ komentovala lékařka.

V nemocnici pracovala ještě před šesti lety, dnes se vrací už jen jako vzácný host.

„Můžu říct, že v posledních letech se nemocnice změnila od základů. Se zalíbením chodím a dívám se kolem, co se všechno podařilo udělat,“ svěřila se lékařka.

Internista Petr Palacký pracuje v nemocnici už 42 let. I on tedy může srovnávat podmínky ve starém a novém interním pavilonu, který je v provozu tři roky.

„Vzpomínky jsou krásné, ale už bych se do staré interny nevrátil. Zvykli jsme si na moderní vybavení a prostředí, je to už o něčem jiném,“ uvedl.

Na stránkách čerstvě pokřtěného kalendáře jsou k vidění dokumenty z příprav, snímky z otevření nemocnice, obdobní první světové války, postupného rozvoje nemocnice, stavby chirurgického pavilonu v dobách druhé světové války, rozvoje chirurgického, interního a dětského oddělení, výstavby infekčního pavilonu i spolupráce s partnerskou zdravotnickou školou.