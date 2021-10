Takzvané zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) chtěla ve zdejší městské části Ohrada vybudovat společnost Zásobování teplem Vsetín (ZTV).

Od záměru ale ustoupila v roce 2019, když se proti spalovně postavila veřejnost. Nesouhlasnou petici podepsalo přes pět tisíc lidí, konal se i protestní pochod. Projektu poté odmítla i vsetínská radnice a zastupitelé.

Třebaže společnost ZTV opakovaně potvrdila, že projekt spalovny ve Vsetíně dává „k ledu“, proces EIA chtěla přesto dokončit. Na jaře se konalo veřejné projednávání, po němž odpůrci záměru vyzvali firmu ZTV aby proces EIA sama ukončila.

„Pokud myslíte vážně ujištění, že Zásobování teplem Vsetín nebude projekt na stavbu zařízení na energetické využívání odpadů ve Vsetíně realizovat proti vůli zastupitelů města ani místních obyvatel, měla by společnost proces posuzování vlivů na životní prostředí ukončit ještě před jeho naplněním v podobě vydání stanoviska. Ukončení procesu EIA před jeho završením je podle nás jediným skutečným důkazem výše uvedeného,“ napsali v otevřeném dopise předsedovi představenstva ZTV Michalovi Chmelovi Jindřich Petrlík ze spolku Arnika, vsetínský zastupitel a zástupce spolku Vsetínské fórum Michal Berg a také obyvatel Vsetína Pavel Huspeka.

Úřad: Dopady by byly přijatelně nízké

Podle firmy ZTV je ale výsledek EIA důležitý pro její mateřskou teplárenskou společnost MVV Energie CZ, která může jeho závěry využít při jednáních o výstavbě ZEVO v jiných městech. Odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje vydal souhlasné stanovisko se záměrem 7. října.

„Na základě podkladů celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí, dokumentace, uplatněných vyjádření, veřejného projednání a posudku lze konstatovat, že všechny podstatné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly řádně vyhodnoceny, a to jako přijatelně nízké a akceptovatelné,“ stojí v odůvodnění kladného stanoviska.

Podle úřadu spalovna tak, jak je navržená, umožňuje zajištění ochrany obyvatel a životního prostředí v míře požadované příslušnými předpisy a negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony.

Ve Vsetíně se stavět nebude, ve hře je Hradiště

Podle vedení společnosti ZTV ale ani kladné rozhodnutí krajského úřadu nic nemění na dřívějším příslibu spalovnu ve Vsetíně nestavět, když si ji místní lidé a radnice nepřejí.

„Souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA znamená, že ZEVO ve Vsetíně by mělo jen zanedbatelný vliv na životní prostředí. To je důležitá informace pro města, kde naše mateřská společnost MVV Energie CZ výstavbu ZEVO o malé kapacitě zvažuje. Aktuální je to například v Uherském Hradišti,“ řekl Michal Chmela, předseda představenstva společnosti ZTV.

Motivací pro výstavbu spalovny ve Vsetíně bylo podle Chmely řešení problému s likvidací komunálního odpadu města a okolních obcí po zákazu jeho skládkování a také snížení závislosti teplárny na dodávkách a ceně zemního plynu, který k výrobě tepla a elektřiny používá.

„Současný skokový nárůst ceny zemního plynu ukazuje, že využít k vytápění teplo z lokálního komunálního odpadu, byla správná myšlenka,“ míní Michal Chmela.

Vsetínská radnice spalovnu na Ohradě v sousedství supermarketu Kaufland dál odmítá.

„Plán na výstavbu jednoznačně odmítli radní i zastupitelé v roce 2019 a tento postoj se nezměnil. Usnesení radních i zastupitelů jsou stále platná. I v rámci procesu EIA radnice toto stanovisko jasně deklarovala,“ připomněl nyní starosta Vsetína Jiří Růžička.

Také předseda představenstva ZTV Michal Chmela znovu ujistil, že pro společnost je nyní stavba spalovny ve Vsetíně pasé.

„Znovuzahájení projektu by bylo možné jen na výslovné přání města Vsetína. Město je pro projekt tohoto druhu naším přirozeným partnerem, město je subjektem, který komunálním odpadem disponuje, a je autoritou zastupující a prosazující zájmy obyvatel Vsetína,“ řekl Chmela.

SPALOVNA VE VSETÍNĚ – JAK ŠEL ČAS:

- listopad 2018 – vedení radnice na ustavujícím zastupitelstvu odmítá zařadit bod o projednávání výstavby spalovny ve Vsetíně

- duben 2019 – investora – Zásobování teplem Vsetín (ZTV) – nezviklá novela zákona, podle které má být posunutý zákaz skládkování až na rok 2030, v přípravě stavby spalovny pokračuje.

- 13. 6. 2019 – téměř dvě stovky odpůrců protestují na vsetínském náměstí Svobody proti stavbě spalovny. Petici proti spalovně podepsalo přes pět tisíc obyvatel

- říjen 2019 – odpůrci spalovny ve Vsetíně mohou slavit, investor od záměru ustupuje

- 4. 11. 2019 – zastupitelstvo všemi 21 hlasy odmítlo stavbu spalovny

- 17. 5. 2021 – uskutečnilo se veřejné projednávání vlivu na životní prostřední (tzv. EIA) ve Vsetíně. Čeká se na stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje

- 7. 10. 2021 – Krajský úřad ve Zlíně vydává souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA. Společnost ZTV ujišťuje, že s výstavbou spalovny ve Vsetíně i přesto dál nepočítá. Nesouhlas znovu vyjadřuje také radnice

O firmě zásobování teplem Vsetín

Firma vznikla v roce 1992, od roku 2000 je součástí energetické skupiny MVV Energie CZ a dodává teplo pro vytápění a teplou vodu do více než 8 tisíc vsetínských domácností. Na území města Vsetín zajišťuje také výrobu a dodávku elektřiny, v průmyslovém areálu Jasenice zabezpečuje dodávky vody a odvádění odpadních vod a poskytuje služby elektronických komunikací.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu. (Zdroj: ZTV)