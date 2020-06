Žáci vsetínských základních škol vyzpovídali pamětníky, kteří zažili důležité dějinné okamžiky 20. století. Během půl roku vytvořili vlastní dokumentární díla, která v úterý představili veřejnosti. Tříčlenná porota označila za vítěze prezentací žáky rokytnické školy.

Příběhy našich sousedů | Video: DENÍK/Martin Mrlina

Mezi pamětníky, jejichž příběhy se podařilo zdokumentovat, patří Blanka Andělová, která vzpomínala na svého otce a jeho působení v odboji, Eva Žárská, která vyprávěla o svém dětství a zásazích komunistů do školství, Bohumil Zhof, jehož věznili a mučili příslušníci STB v roce 1948, Věra Halová, která vzpomíná na okupaci Československa v roce 1968 a Petr Zezulka, jenž přiblížil dětem, jak fungovaly hudební kapely za minulého režimu. Nejstaršímu pamětníkovi v době vyprávění bylo 92 let a nejmladšímu 57 let.