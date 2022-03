„Objekt ustoupí novým záměrům využití prostoru, v němž se nachází. V brzké budoucnosti do těchto míst bude částečně zasahovat odstavná plocha pro autobusy včetně přístupové komunikace do plánovaného parkovacího domu a částečně přeložená železniční vlečka vedoucí do areálu Lesů a statků Tomáše Bati,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička s tím, že demoliční práce dohromady zaberou dva měsíce.