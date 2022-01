Rožnov vypsal tendr na přestavbu knihovny za 75 milionů korun

CHYBÍ KONEČNÁ CENA, NELÍBÍ SE OPOZICI

O potřebnosti modernizace a rozšíření stávající knihovny a jejich nákladnosti se vedou v Rožnově debaty už řadu měsíců. Na posledním zasedání zastupitelstva tomu nebylo jinak.

Některým zastupitelům se nelíbilo, že prozatím jen u dvou ze tří částí projektu – stavebních úprav za 65 milionů a interiérového vybavení za více než 8 milionů korun – je dokončená veřejná soutěž. Zbývá vysoutěžit dodávku audiovizuální a výpočetní techniky v předpokládaném objemu asi 2,5 milionu korun.

„Máme proto jen orientační cenu, nevíme, kolik to bude stát celé. Nejprve by se měly vysoutěžit všechny části,“ podotýkal například zastupitel Martin Drápal z hnutí Nezávislí Rožnováci.

Nedotaženost projektu vyčetli vedení města také Jan Kučera ze stejného hnutí či Markéta Blinková z ODS.

A konečnou cenu postrádal také Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL). Tomu navíc chyběl odhad, o kolik stavbu může prodražit například inflace či (očekávatelné) vícepráce.

„Chybí také informace, kolik za pět, deset let zaplatíme na úrocích. Kolik peněz nám bude chybět v budoucnu,“ poukazoval Koryčanský.

LEPŠÍ DOBA UŽ NEBUDE, MÍNÍ BÝVALÝ STAROSTA

Podle bývalého starosty a nyní zastupitele Radima Holiše (ANO) si však město může investici v současné době dovolit.

„Jsme nachystaní, město to finančně zvládne a bude mít finance i na další projekty. Nebude už lepší doba do toho jít. Pokud to odložíme, zaplatíme víc,“ varoval Holiš.

Na nezbytnost modernizace knihovny upozorňoval Martin Beníček, vedoucí odboru školství a sportu rožnovské radnice. Připomněl, že do stávající budovy se prakticky od roku 1993 výrazněji neinvestovalo.

„Není plně bezbariérová, nenaplňuje standardy dané technickými normami či metodickými pokyny ministerstva kultury na provoz knihovnických a informačních provozů. Tyto parametry plní naše knihovna asi ze čtyřiceti procent,“ uvedl Beníček.

DO KNIHOVNY CHODÍ KAŽDÝ PÁTÝ ROŽNOVAN

Služby knihovny jsou přitom velmi žádané a pořádané vzdělávací či kulturní akce hojně navštěvované.

„Máme přes tři tisíce registrovaných uživatelů, to je osmnáct procent obyvatel města. Ve skupině dětí do patnácti let je to čtyřicet tři procent,“ připomněl ředitel knihovny Pavel Zajíc.

Dodal, že například v roce 2020 navzdory řadě koronavirových omezení, prošlo knihovnou více než 53 tisíc lidí. O rok dříve to bylo zhruba 80 tisíc návštěvníků a uživatelů.

Nová podoba knihovny čtenářům nabídne komunitní prostor, bezbariérový přístup, rozšíření provozní doby a sál pro 80 lidí, kde se mohou konat besedy či přednášky. Čtenáři zde také naleznou kavárnu, dětské oddělení, půjčovnu novinek, hudební sekci, oddělení pro mladé a dospělé a studovnu.

„Je jasné že knihovna pro 21. století má být dostupná všem generacím. Každému, kdo její služby potřebuje. Člověk, který má čtenářskou a informační gramotnost se lépe orientuje ve světě, a to jsou dovednosti k jejichž rozvoji knihovna v Rožnově velmi výrazně přispívá,“ shrnula místostarostka města Kristýna Kosová.

Podoba rekonstrukce a přístavby knihovny vzešla z architektonické soutěže konané v roce 2016 a jejím autorem je studio Čtyřstěn. Stavební práce na rekonstrukci a přístavbě městské knihovny začnou na jaře 2022.

Město už má na knihovnu schválenou patnáctimilionovou dotaci a o další dotace se bude v průběhu stavby ucházet.