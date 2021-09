Ještě do konce roku mají být zahájeny také práce na vybudování příjezdové komunikace do v úvodu zmíněného průmyslového areálu v zanádražním prostoru včetně odstranění stávajícího nevyhovujícího mostu přes náhon od ulice Na Lapači a vybudování nového.

Ta je součástí stavby zvané rampa Mostecká, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Jedná se o stavební úpravy nebezpečné křižovatky nad benzinovou čerpací stanicí Shell u nájezdu na obchvat Vsetína. ŘSD získalo letos na jaře potřebné stavební povolení a ještě v tomto roce se chce pustit do přípravných prací.

Proto se počítá také s přesunem nedalekého autobusového nádraží do těsného sousedství dopravního terminálu a vyroste zde také pětipatrový parkovací dům s kapacitou 300 stání. Výjezd z něj povede po nové silnici, která se napojí na ulici Nádražní v místě nově vybudované okružní křižovatky u polikliniky.

K zemi se poroučela také nedaleká budova bývalé sauny, která tak uvolnila místo pro stavbu druhé přístupové komunikace do zanádražního prostoru.

„Proto by také měla mít odpovídající konstrukční vlastnosti, které nyní postrádá. Zejména je nutné rozšířit odbočovací oblouk kolem sportovní haly. V linii takto rozšířené komunikace stála právě nevyužívaná přístavba, kterou jsme nechali zbourat,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

V její těsné blízkosti však vede přístupová silnice z městské části Rokytnice do průmyslového areálu společností Dřevo Trust, ČD Cargo a Partr.

