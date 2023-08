Začátek školního roku přinese úpravy v jízdních řádech některých autobusových linek na Valašsku. Nové spoje, úpravy některých tras, další zastávka, to jsou novinky na linkách Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK). V jízdních řádech vstoupí v platnost 3. září, tedy první den nového školního roku.

Autobusové nádraží ve Vsetíně. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Fojtík

Nové spoje

Na lince 610 Vsetín–Seninka bude v neděli zaveden nový pár odpoledních spojů v obou směrech (odjezd v 16.30 ze Vsetína a zpět v 16.50 ze zastávky Seninka, Hořansko).

Na lince 971 Zlín–Vsetín–Nový Jičín–Ostrava vyjedou celkem 4 nové nedělní spoje: v 15.00 z Nového Jičína do Vsetína, v 17.30 ze Vsetína do Ostravy, ve 20.00 z Ostravy do Vsetína a ve 22.20 ze Vsetína do Nového Jičína.

Tento poslední spoj je navázán na příjezd autobusu linky 120 s odjezdem ve 21.30 ze Zlína do Vsetína (příjezd 22.15).

Úpravy stávajících spojů

Na lince 502 Valašské Klobouky–Horní Lideč–Lačnov vznikne nová zastávka Lačnov, Kozinec a zastávka Lačnov, točna získá nový název Lačnov, Horňansko.

Přehled Deníku přináší nejdůležitější změny v jízdních řádech. Na některých dalších autobusových linkách dojde k dílčím změnám, například mírným časovým posunům u některých spojů nebo třeba ke sloučení jízdních řádů v běžných pracovních dnech a v pracovních dnech o prázdninách. Cestující tyto změny najdou na webových stránkách Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK)