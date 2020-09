Rovněž víme, jak celý projekt financovat, aniž by došlo k zásadnímu omezení dalších investic. To vše s tím, že zmodernizujeme i nemocnice v Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti.

I takto lze stručně shrnout postoje hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) a krajského radního Petra Gazdíka (STAN), kteří se zúčastnili úterní předvolební debaty Deníku, jejíž hlavním tématem bylo zdravotnictvíve Zlínském kraji.

Na debatu nepřijdeme, napsali lídři sedmi stran

Další pozvaní lídři krajských kandidátek v minulých dnech účast na akci nejprve potvrdili, pak se omluvili. Někteří již během minulého týdne, další teprve v pondělí v podvečer bez uvedení důvodu.

Nakonec jen desítky minut před zahájením akce zaslali prostřednictvím lídra ANO Radima Holiše společné stanovisko tohoto znění:

„Vzhledem k nynější epidemiologické situaci považujeme organizovat politickou debatu v prostorách KNTB za absolutně nevhodné. Dále vzhledem k výsledkům předcházejících debat, zejména jejich zavádějících prezentací samotným Zlínským krajem jsme se společně dohodli, že se s ohledem na tyto skutečnosti, se této debaty nezúčastníme.“

Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

ANO 2011 – Radim Holiš;

Česká pirátská strana – Hana Ančincová,

Česká strana sociálně demokratická – Olga Sehnalová;

Komunistická strana Čech a Moravy – Ivan Mařák,

Svoboda a přímá demokracie – Vladimír Zlínský;

Trikolora – Soukromníci- Nezávislí – Jaromír Bernátek.



„Nevěděl jsem o tom, že nepřijdou. Jsem přesvědčen, že dosavadní debaty prokázaly, že naši konkurenti nemají argumenty a nejsou na diskuzi připravení. My jsme dva roky přepočítávali, zda by bylo výhodnější postavit novou nemocnici nebo opravit stávající Krajskou nemocnici T. Bati. Možná proto teď před volbami do té debaty nechtějí ostatní jít,“ uvedl Jiří Čunek.

„Dobré věci se rodí z dialogu“

Narazil tak i na skutečnost, že omluvení lídři jsou zpravidla proti výstavbě nové nemocnice.

„Demokracie je o diskuzi, dobré věci se rodí z dialogu. Připadá mi neuvěřitelné, že chcete zajistit lepší zdravotní péči pro lidi a oponenti o tom nechtějí ani diskutovat,“ reagoval zase Petr Gazdík.

Debata byla vzhledem k hlavnímu tématu naplánována do areálu Baťovy nemocnice. Lídři tak předem věděli, že jde o nemocniční pavilon 21-A, který stojí na okraji areálu. Zasedací místnost byla dostatečně prostorná, vchod do ní vedl přes venkovní točité schodiště. Účastníci se tak zcela vyhnuli kontaktu s pacienty i zdravotnickým personálem.

Kromě toho měli vyhrazeny parkovací plochy. Byly tak zajištěny veškeré potřebné hygienické požadavky. Deník podobnou akci během září pořádal ve všech krajích České republiky, pouze ve Zlínském kraji se tolik lídrů omluvilo. Z toho je možné usoudit, že „covidový důvod“ byl pouze zástupný.

„Je neuvěřitelně zpozdilý. Jak budou takoví lidé řídit kraj v případném nouzovém stavu? Na jaře jsem seděl v nouzovém stavu každý den s vedením hygieny, s primáři… Bylo nás kolem třiceti. Všechno nelze řešit videokonferencí. Když se političtí lídři bojí covidu před volbami, co budou pak dělat ve vedení kraje, když třeba bude covidová smršt větší? Ve vedení musí být lidé, kteří se nebojí,“ doplnil v úvodu diskuze Čunek.

Dále už se debata vedla ke zvolenému tématu. Hejtman uvedl, že se dva roky intenzivně zabýval tím, zda by bylo výhodnější postavit novou nemocnici ve Zlíně – Malenovicích nebo opravit stávající Krajskou nemocnici T. Bati.

Mezi nejčastější dotazy, které lidé v souvislosti se stavbou nemocnice takzvaně na zelené louce kladou, patří otázka, zda Zlínský kraj opravdu potřebuje novou nemocnici, když každý okres má svou.

„V roce 2011 naši předchůdci zjistili, že zlínskou nemocnici je třeba zásadně rekonstruovat. Proto bylo navrhnuto celkově ji opravit, od té doby byla například zateplena,“ vysvětlil hejtman Čunek.

„Ukázalo se, že celková rekonstrukce by byla dražší než stavba nové nemocnice. Zároveň by při rekonstrukci KNTB došlo k omezení příjmů kvůli probíhajícím stavebním pracím, a nemocnice by šla do ztráty,“ doplnil.

„Oponenti se snaží rozšířit strach, že okresní nemocnice nebudou fungovat tak jako dnes. Ale péči tam by omezoval jen blázen. Garantujeme, že se nic takového nestane, do nemocnice v Uherském Hradišti byla v posledních letech investována více než miliarda, do kroměřížské nemocnice se také v nemalém investuje. KNTB by se opravovala více než deset let. Nechtěl bych ležet v nemocnici, kde hrčí zbíječky,“ uvedl Petr Gazdík. Dodal, že stavba nemocnice neohrozí další nutné investice v kraji.

„Jako radní pro školství bych nezvedl ruku pro něco, co by ohrozilo dostatek peněz pro školství,“ řekl Gazdík.

Kde vezme kraj na tak velkou investici do nové nemocnice peníze? Podle Jiřího Čunka má nyní Zlínský kraj na nemocnici našetřeno.

„Kraj splácí úvěr za 1,6 miliardy. Ten budeme splácet dále. Na účtě máme naspořeny 4 miliardy,“ uvedl hejtman.

„Když bychom počítali 9,5 tisíce korun za kubík, jako to počítají stavaři, dojdeme k ceně nemocnice 8 miliard. Vezmeme-li v úvahu odečty na DPH, dostaneme se k částce 6,5 miliardy korun. Kraj má něco našetřeno a počítá s půjčkou 3 miliard korun. Je to ale stejné, jako když si město půjčí na nový kulturák. Ten poměr zadlužení bude podobný,“ vysvětlil radní pro školství Petr Gazdík.

Nejsou tam další skryté sumy?

Nevyjde nakonec nemocnice na dvojnásobek?

Podle hejtmana je úkolem kraje je pečovat o školství, o cesty v kraji, o zdravotnictví a o sociální věci.

„Do všech těchto oblastí se v minulých letech investovalo, nejsou zanedbané. Nemáme větší prioritu, než je zdraví, potřebujeme moderní, dobré nemocnice,“ podotkl Jiří Čunek.

O současném areálu KNTB

I kdyby byla rekonstrukce KNTB levnější, v současném areálu nelze podle hejtmana Čunka vybudovat moderní, dispozičně dobře vyřešenou nemocnici. Nevýhodou jsou podle něj oddělené budovy.

„Když se tam ve svých 99 letech léčil Miroslav Zikmund, při převozu venkovními prostory z jedné budovy do druhé dostal zápal plic,“ uvedl hejtman.

„Podle dobových záznamů chtěl Baťa přestavět v roce 1936 nemocnici na sanatorium – už osm let po jejím vzniku- a postavit novou nemocnici. Do jeho plánů ale vstoupila válka,“ podotkl Jiří Čunek.

Bude mít nová nemocnice kvalitní lékaře?

„Problém Zlínského kraje je, že nemá fakultní nemocnici. Moderní nemocnice do našeho kraje dostane ty nejkvalitnější zdravotníky. Z Hradiště nyní často jezdí za lékařskou péčí lidé do Olomouce, Brna a Prahy. Mluvil jsme s některými lékaři, kteří od nás odešli do zahraničí a říkají, že do nové nemocnice by se vrátili,“ uvedl Petr Gazdík.