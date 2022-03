Podle ní bude pondělní den patřit teplým teplotám, které by si lidé ve Zlínském kraji měli užít, na další takové dny si budou muset nejméně do 10. dubna počkat. Vytáhnout by také měli zimní oblečení, příští týden může ochlazení totiž přinést sníh i do nížin, a to v nočních hodinách.

Pondělí bude podle Dagmara Honsové zpočátku dne jasno nebo skoro jasno. Odpoledne začne docházet k přibývání oblačnosti a začne se ochlazovat. Teploty tento týden tak klesnou na 6 až 10 ºC, v polohách nad 1000 metrů se budou pohybovat okolo nuly a lze tam tak očekávat i sněhové přeháňky.

„Ve středu a ve čtvrtek můžeme očekávat sněhové přeháňky už i v polohách okolo 600 metrů, na konci týdne se mohou dostat v noci i do nížin,“ potvrdila meteoroložka.

Co se týká dubnového počasí, sníh napadl naposledy na Velikonoce v roce 2013.

A kdy se můžeme opět dočkat teplot okolo dvaceti stupňů? „Příští týden půjdou teploty pozvolna nahoru, ale dvacítky v první dubnové dekádě nečekejte, meteorologické modely na to neukazují. Na dvacítky si budeme muset počkat, proto si užijte ještě dnešní slunečný a teplý den,“ doporučila Dagmar Honsová.

